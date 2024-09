Este será el próximo partido del Aston Villa en la Champions League

Tuvieron que pasar 41 años para que el Aston Villa regresara a las Champions League. El equipo inglés está de vuelta en el torneo más importante a nivel de clubes en el mundo, donde buscará ser uno de los caballos negros del certamen o inclusive una de esas historias donde se vuelven en una Cenicienta del futbol.

Dirigidos por Unai Emery, el equipo logró meterse a la competencia de este año, tras culminar en el cuarto lugar de la Tabla General de la Premier League, solo por debajo del Manchester City, campeón de dicho país, el Arsenal y el Liverpool, los otros conjuntos que también consiguieron su boleto.

¿Contra quién es el siguiente juego del Aston Villa en la Champions League?

En su regreso a la Champions League, el pasado 17 de septiembre, el cuadro inglés inició con el pie derecho. De visitantes derrotaron por marcador de 3-0 al Young Boys, escuadra de Suiza, con goles de: Youri Tielemans, Jacob Ramsey y Amadou Onana, para quedarse en el cuarto lugar de la Tabla General del torneo (en este nuevo formato).

Ahora, la siguiente prueba no será nada fácil, en su primer partido en casa, en el Villa Park, en esta vuelta al torneo más importante a nivel de clubes, reciben al Bayern Munich, uno de los grandes favoritos para llevarse la ‘Orejona', y que llega como líder de la competencia, luego de vencer 9-2 al Dinamo Zagreb.

Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 27: Unai Emery, head coach of Paris reacts during the UEFA Champions League group B match between Paris Saint-Germain and Bayern Muenchen at Parc des Princes on September 27, 2017 in Paris, France. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

El calendario del Aston Villa en la Champions League

Young Boys 0-3 Aston Villa | Jornada 1 | 17 septiembre

Aston Villa vs Bayern Munich | Jornada 2 | 2 octubre

Aston Villa vs Bolonia | Jornada 3 | 22 octubre

Club Brujas vs Aston Villa | Jornada 4 | 6 noviembre

Aston Villa vs Juventus | Jornada 5 | 27 noviembre

RB Leipzig vs Aston Villa | Jornada 6 | 10 diciembre

Monaco vs Aston Villa | Jornada 7 | 21 enero

Aston Villa vs Celtic | Jornada 8 | 29 enero