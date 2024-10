La fecha y hora para ver EN VIVO Aston Villa vs Bayern Múnich en México

Ha comenzado la temporada de la Champions League en su nuevo formato. Tras la primera jornada dejó 15 victorias y tres empates. Ha comenzado la actividad de la jornada 2 y este martes 1 de octubre del 2024, se disputaron los primeros encuentros de la fecha.

Para el miércoles 2 de octubre del 2024. Los partidos que se tendrán son: Girona vs. Feyenoord, Shakhtar Donetsk vs Atalanta, Lille vs Real Madrid, Liverpool vs Bologna, Aston Villa vs Bayern Múnich, Dinamo Zagreb vs AS Monaco, Leipzig vs Juventus, Sturm Graz vs Brujas y Benfica vs Atlético de Madrid.

La fecha y hora del Aston Villa vs Bayern Múnich

Uno de los juegos llamativos de la jornada es el de Aston Villa vs Bayern Múnich, el encuentro se disputará el miércoles 2 de octubre del 2024 y se jugará en punto de las 13 horas tiempo del centro de México. El encuentro será en el Estadio Villa Park.

Aston Villa llega de ganar en la primera jornada 3-0 ante Young Boys, se ubica en el lugar 11 con tres puntos conseguido. Por otra parte, el Bayern Múnich llega de vencer 9-1 al Dinamo Zagreb. Se ubican en el lugar noveno con tres puntos.

El partido lo podrás seguir EN VIVO por el sitio web de azteca deportes con la cobertura del minuto a minuto. Las jugadas más importantes y los goles, podrás enterarte de todo lo más destacado.

Para el encuentro, el máximo favorito es el Bayern pues llega en un gran nivel y con un gran nivel de cara al arco al marcar tantos goles. Por otra parte, Aston ha demostrado ser un equipo competitivo en la Premier League.

