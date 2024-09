Cobertura Atalanta vs Arsenal EN VIVO | Jornada 1 Champions League

Así de rápido se fue la Jornada 1 de la Champions League. Este primera fecha se disputó en tres días, del martes 17 ,a hoy, jueves 19 de septiembre, día en el que se realizará el encuentro entre el Atalanta y el Arsenal, en el Gewiss Stadium, en Bergamo, Italia.

Este es uno de los duelos más atractivos de la semana, en el torneo más importante a nivel de clubes, pues ambas escuadras se han convertido en protagonistas de sus respectivas ligas, además de que los italianos llegan como los actuales campeones de la Europa League, donde vencieron en la Gran Final al Bayer Leverkusen.

Ir a Grecia “Ha sido la peor decisión que he tomado” | Entrevista completa con Rodolfo Pizarro

Te puede interesar: Partidos hoy Champions League jueves 19 de septiembre

Calendario del Atalanta y el Arsenal en la Champions League

Este año, el torneo tiene un nuevo formato, donde desaparecieron los grupos, y ahora hay una tabla general. Los primeros ocho se clasifican de forma directa a los Octavos de Final; del 9 al 24 jugarán un repechaje, para ver quienes son los otro invitados a la Fase Final de la Champions League.

Calendario de Atalanta en la Champions League

Atalanta vs Arsenal | 19 septiembre | 1:00 PM

Shakhtar Donetsk vs Atalanta | 2 octubre | 10:45 AM

Atalanta vs Celitc | 23 octubre | 10:45 AM

Stuttgart vs Atalanta | 6 noviembre | 2:00 PM

Young Boys vs Atalanta | 26 noviembre | 2:00 PM

Atalanta vs Real Madrid | 10 diciembre | 2:00 PM

Atalanta vs Sturm Graz | 21 enero | 11:45 AM

Barcelona vs Atalanta | 29 enero | 2:00 PM

Calendario del Arsenal en la Champions League

Atalanta vs Arsenal | 19 septiembre | 1:00 PM

Arsenal vs PSG | 1 octubre | 1:00 PM

Arsenal vs Shakthar Donetsk | 22 octubre | 1:00 PM

Inter Milan vs Arsenal | 6 noviembre | 2:00 PM

Sporting CP vs Arsenal | 26 noviembre | 2:00 PM

Arsenal vs Monaco | 11 diciembre | 2:00 PM

Arsenal vs Dinamo Zagreb | 22 enero | 2:00 PM

Girona vs Arsenal | 29 enero | 2:00 PM