Atención al dato que pocos sabían: hasta cuándo un seleccionado puede cambiar a un lesionado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El contacto entre los entrenadores y el cuerpo médico fue permanente en varios seleccionados que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ese trabajo en conjunto responde a la cantidad de futbolistas que llegaron a las sedes del torneo con ciertas limitaciones físicas, a tal punto que aún existen ciertas dudas respecto a la presencia de varias "figuras". ¿Hasta cuándo se puede reemplazar a un deportista lesionado? 24 horas antes del debut de cada equipo.

Con la premisa de evitar especulaciones y sospechas, la FIFA le aporta claridad a las cuestiones reglamentarias. En ese contexto, según lo estipulado por el artículo 19.2, los seleccionados nacionales cuentan con un apoyo legal estricto para gestionar sus plantillas en caso de presentarse un imponderable físico.

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Cada estratega tendrá la chance de hacer un retoque a la lista hasta un día antes del debut en la fase de grupos. Una vez superado ese plazo, las delegaciones quedan blindadas y cerradas de manera absoluta para el resto de la competencia. Esta iniciativa tiene la intención de equilibrar la seguridad médica de los protagonistas con la integridad y estabilidad competitiva que exige un evento de esta magnitud.

Neymar hace mucha fuerza para poder estar|Reuters

Los futbolistas más importantes que se pierden la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por lesión

Hugo Ekitike, Francia



Rodrygo Goes, Brasil



Éder Militão, Brasil



Estevao, Brasil



Serge Gnabry, Alemania



Takumi Minamino, Japón



Karou Mitoma, Japón



Luis Malagón, México



Samu Aghehowa, España



Fermín López, España



Joaquín Panichelli, Argentina



Juan Foyth, Argentina



Xavi Simons, Países Bajos



Matthijs de Ligt, Países Bajos



Christoph Baumgartner, Austria

Además de esta extensa nómina, hay jugadores que están haciendo un esfuerzo sobrenatural para no abandonar la concentración. Lamine Yamal (España), Neymar (Brasil) y Leandro Paredes (Argentina) son algunos de los deportistas que aún no tienen el alta médica a pocos días de la presentación oficial.

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