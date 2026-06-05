¿Será el más inteligente de la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Conoce la increíble historia del futbolista que habla siete idiomas

Portugal arribó a Florida con un rótulo que no admite dudas: es uno de los seleccionados con más chances de conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, en un torneo de esta magnitud, la profundidad del plantel es la que marca la diferencia. Y es allí donde emerge la figura de Renato Veiga, el "comodín" que destaca tanto por su versatilidad táctica como por su capacidad intelectual sorprendente. ¿El motivo? Habla siete idiomas...

Con apenas 22 años, el futbolista no sólo es reconocido por su despliegue físico, sino también por su extraordinaria habilidad para adaptarse a cualquier entorno. A pesar de su corta edad, su curriculum tiene similitudes con un mapa global: ya compitió en su país natal (Sporting Lisboa), Inglaterra (Chelsea), Italia (Juventus), Alemania (Eintrach Frankfurt), Suiza (Basilea) y España (actualmente se desempeña en Villarreal).

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Ese recorrido cultural no lo marginó. Al contrario: le permitió potenciar su talento para comunicarse. De hecho, cuando fue presentado en conferencia de prensa en el Submarino Amarillo, habló un perfecto español y remarcó cuál es su filosofía de vida: "Me gusta mucho aprender. Sirve para integrarme más rápido a cada país”.

Esta sed de conocimiento lo convirtió en un activo invaluable para cualquier cuerpo técnico, ya que su capacidad de para relacionarse dentro del campo le permite entender instrucciones complejas y adaptarse a esquemas tácticos diversos en tiempo récord.

Renato Veiga, un joven con mucha capacidad

Más allá de su perfil políglota, la virtud que lo llevó a su seleccionado es su polivalencia. Aunque su posición natural y más estable es como zaguero central zurdo, tiene fundamentos para desempeñarse como lateral izquierdo o mediocampista central, posiciones que ya ocupó con solvencia a lo largo de su meteórica carrera.

El grupo de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA

Portugal vs. RD Congo – miércoles 17 de junio a las 14:00

Portugal vs. Uzbekistán – martes 23 de junio a las 14:00

Colombia vs. Portugal – sábado 27 de junio a las 20:30 TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

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