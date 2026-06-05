Alexis Vega lleva el 10 este año: los otros históricos que portaron ese dorsal en la Copa Mundial de la FIFA™

Portar el número 10 es mucho más que vestir cualquier otro dorsal; es asumir el rol de arquitecto dentro del campo y la responsabilidad de cargar con las expectativas de todo un país. Es, en última instancia, el símbolo máximo de jerarquía futbolística. Para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Alexis Vega será el privilegiado de utilizar esa playera en México, seleccionado que tuvo grandes referentes que la defendieron en el pasado.

El camino a la convocatoria no fue fácil. Algunos problemas en la rodilla pusieron en duda su presencia, especialmente porque el dolor no mermaba y las recomendaciones médicas no estaban alineadas con sus deseos deportivos. Sin embargo, pudo recuperarse a tiempo y en las últimas horas mostró -a través de las redes sociales- la satisfacción que siente. "Algo con lo que soñaba de niño vuelve a hacerse realidad", escribió el atacante junto a imágenes que resumen su trayectoria defendiendo los colores nacionales frente a potencias como Argentina y Brasil.

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La emblemática camiseta número 10: estos jugadores la usaron en México

Tomás Balcázar – Suiza 1954

Fue el primer mexicano en portar el número 10. ¿Cómo fue su rendimiento? Jugó dos partidos: contra Brasil (derrota 5-0) y frente a Francia (caída por 3-2). En este último, anotó el gol del empate transitorio a cinco minutos del final, marcando un hito en la historia del futbol de su país.



Crescencio Gutiérrez – Suecia 1958

Cuatro años más tarde Gutiérrez recibió la herencia. Participó en tres partidos: contra Suecia (3-0), Gales (1-1) y Hungría (4-0). Aunque no destacó por goles, su presencia en el campo fue significativa en un torneo donde México enfrentó a selecciones de gran nivel.



Guillermo Ortiz – Chile 1962

El entrenador Ignacio Trelles era el estratega en aquel año y se inclinó por otras opciones. En consecuencia, Ortiz no sumó minutos en la justa disputada en tierras sudamericanas.



Javier Fragoso – Inglaterra 1966

Su andar en esta competencia fue discreto. Llevó la "10" en su espalda en el duelo ante Francia, pero no participó en las presentaciones contra Inglaterra y Uruguay.



Horacio López Salgado - México 1970

No estuvo en el recordado encuentro ante Italia (cuartos de final), pero tuvo acción. De hecho, participó en los primeros dos partidos de fase de grupos y dejó un grato recuerdo en los aficionados.



Cristóbal Ortega – Argentina 1978

Saltó al terreno de juego en la caída (1-3) ante Polonia. Vale destacar que no tuvo demasiadas oportunidades y el seleccionado no lo acompañó, contemplando que quedó eliminado en fase de grupos.



Tomás Boy – México 1986

En el segundo Mundial disputado en el país, fue el líder dentro del campo y disputó todos los partidos, inclusive los cuartos de final. Su visión de juego y capacidad para distribuir el balón fueron fundamentales para el desempeño del equipo.



Luis García – Estados Unidos 1994 y Francia 1998

Anotó los dos goles en el triunfo (2-1) ante Irlanda y jugó los cuatro partidos que disputó el seleccionado. Diferente fue el panorama cuatro años después, ya que no sumó ni un minuto en Francia.

Cuauhtémoc Blanco – Corea-Japón 2002 Y Sudáfrica 2010

Estuvo presente en tres Mundiales y fue uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia. En 2010, "Temo" marcó en la histórica victoria ante Francia, pero no participó en el juego de octavos de final. Para muchos aficionados, es considerado el mejor jugador que defendió la playera de la Selección Mexicana.



Guillermo Franco - Alemania 2010

En naturalizado mexicano participó en los tres partidos de México en la fase de grupos, pero no registró ninguna anotación. Cabe destacar que estuvo ausente en los octavos contra Argentina.



Giovani dos Santos – Brasil 2014 y Rusia 2018

El exjugador del Barcelona y ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 participó en tres Mundiales, pero en el 2014 y 2018 fue el "10" de la Selección. En Brasil 2014, Gio fue titular en todos los partidos, destacando su anotación contra Países Bajos en los octavos de final. En Rusia 2018, dos Santos solo jugó contra Corea del Sur.

Giovani dos Santos

Alexis Vega – Qatar 2022

Vega participó en todos los partidos de la fase de grupos, mostrando su capacidad para desbordar y generar oportunidades de gol. Aunque México no avanzó más allá de la primera fase, su desempeño individual fue positivo y podría repetir como el 10 de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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