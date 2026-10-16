Atlanta United vs Inter Miami; la hora para VER EN VIVO a Lionel Messi en la MLS

Una nueva semana dentro de la MLS ha llegado y, durante estos días, se llevará a cabo la Jornada 29 de la temporada 2026. Aquí, el astro argentino Lionel Messi volverá a la marcha durante el juego entre el Atlanta United y el Inter Miami, el cual sin duda acapara las miradas.

La humildad de Messi

El Inter Miami ha tenido una serie de complicaciones importantes en su esquema táctico al grado de cambiar de entrenador hace unas semanas. A pesar de ellos, la escuadra de Florida, de la mano de Lionel Messi, se mantiene como candidato fuerte a ganar la MLS.

¿Cómo llega Lionel Messi para este duelo entre Inter Miami y Atlanta United?

Después de 28 compromisos disputados, el Inter Miami de Lionel Messi se mantiene entre los primeros tres lugares de la Conferencia Este de la MLS, y aunque buscar el liderato suena complicado después de la ventaja que tiene el Nashville, terminar como segundo es una opción bastante accesible.

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Un golazo, la clasificación y El Motorcito feliz. 😁🩷 https://t.co/x5EIALCc94 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 15, 2026

El Inter Miami es uno de los equipos que más victorias tiene en la temporada actual de la MLS y, a su vez, es la escuadra más goleadora de la Conferencia Este al registrar más de 68 dianas hasta ahora, lo cual refleja el impacto de elementos como La Pulga, Germán Berterame y Luis Suárez.

En cuanto a Lionel Messi, vale decir que su temporada ha sido una de las más espectaculares de los últimos años pues, en 26 compromisos, el sudamericano acumula 23 anotaciones y 11 pases a gol, lo cual permite que sueñe con un nuevo pichichi en su historia como profesional.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Atlanta United vs Inter Miami?

El Mercedes Benz Stadium abrirá sus puertas una vez más para el duelo que se roba las miradas este fin de semana en la MLS. Será aquí en donde el Atlanta United reciba al Inter Miami de Lionel Messi este sábado 17 de octubre a las 17:30 horas, partido que podrás seguir por Apple TV.