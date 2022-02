Al Atlante todos le juegan a morir: Brian Figueroa

Previo a su duelo de la Jornada 9 del Grita México BBVA Clausura 2022, el futbolista de los Potros de Hierro del Atlante, Brian Figueroa habló sobre el irreular arranque que tuvo el equipo azulgrana después de la corta pretemporada tras ganar el título el torneo anterior; sin embargo, poco a poco han ido sumando puntos que los mantienen en zona de clasificación.

“No se nos daban los resultados por circunstancias o cosas así pero conforme fueron pasando las jornadas, fuimos agarrando mayor ritmo y la forma en que trabaja Mario (García) es muy buena, entonces no nos costó tanto y fueron más otras circunstancias”, comentó en entrevista para Azteca Deportes.

Pasado de Brian Figueroa

Figueroa es jugador del Atlante, pero pasó desde las fuerzas básicas por los Pumas de la UNAM hasta la primera división, por lo que el duelo de este jueves entre los Potros y Pumas Tabasco, tendrá un ingrediente especial.

“Tiene un significado especial porque de ahí salí, es el equipo que me dio la oportunidad pero al final de cuentas nosotros trabajamos para quedar campeones en Atlante .La decisión de que me mandaran al Atlante no la vi como una cosa mala, la vi como una cosa positiva y la verdad es que me sorprendió porque el profe Mario (García) te enseña muy bien, él se preocupa por el desarrollo, por ser una mejor persona, trabaja muy bien”.

Este jueves Atlante buscará su cuarto triunfo del actual certamen frente al equipo universitario que marcha en los últimos lugares de la tabla general.

“Pumas Tabasco no es un rival fácil, aunque estén en los lugares de abajo, tenemos que ganar cada partido, no nos confiamos de nadie porque sabemos que el actual campeón es el Atlante los equipos nos salen a morir, estamos trabajando para quedar campeones y para nosotros es importante es un partido para salir a ganar y a darnos a respetar como logramos cada fin de semana”, mencionó el atacante.