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Atlante 0-0 Atlético de San Luis GRATIS y EN VIVO: ver resultado en directo de la transmisión HOY viernes 23 de octubre; partido en Estadio Banorte de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Sigue EN VIVO y GRATIS todos los detalles del Atlante vs Atlético de San Luis partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Atlante vs Atlético de San Luis EN VIVO

Escrito por: Iván Vilchis

El último juego de este viernes botanero, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, es el Atlante vs Atlético de San Luis que inicia en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México en el Estadio Banorte.

Así llegan Atlante y Atlético de San Luis

Atlante llega en el lugar 15 de la tabla con 14 puntos tras conseguir 3 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Vienen de ganar 1-0 de visitante ante Juárez y con la necesidad de seguir sumando de tres para soñar con poder clasificar a la Liguilla. Una derrota o un empate por parte de los dirigidos por Miguel Herrera, les complicaría el panoramo y los podría dejar al borde de la eliminación.

Por otra parte, el Atlético de San Luis ocupa el lugar 12 con 16 puntos tras 4 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Llegan de vencer 2-1 a Querétaro y de empatar ante Toluca, lo que los mantiene en la pelea por un boleto a liguilla de la competición.

Una victoria acercaría a cualquiera de los dos a los puestos de clasificación, por lo que será un juego en el que los dos busquen llevarse los tres puntos.

¿En qué estadio se juega el partido de Atlante vs San Luis?

El encuentro entre Atlante y San Luis se jugará en el Estadio Banorte, antes conocido como estadio Azteca, por lo que el conjunto de Atlante contará con la ventaja de local. Este estadio se encuentra ubicado en la Ciudad de México y tiene una capacidad de hasta 87.523 espectadores. El Club América también disputa sus juegos de local en ese estadio, así como Cruz Azul.

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