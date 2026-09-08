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Los partidos de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca EN VIVO y GRATIS

TV Azteca tendrá Liga BBVA MX este viernes con el Atlante vs Pachuca de la Jornada 8. Conoce la hora y dónde verlo completamente GRATIS.

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during the 6th round match between Atlante vs (and) Leon as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on August 28, 2026 in Mexico City, Mexico.|Brandon/MEXSPORT

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

La Jornada 8 del Apertura 2026 está lista y el futbol mexicano volverá a las pantallas de TV Azteca con uno de los encuentros que abrirán la actividad del fin de semana.

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Atlante recibirá a Pachuca este viernes 11 de septiembre, en un partido que podrá disfrutarse EN VIVO y completamente GRATIS a través de las diferentes plataformas de Azteca Deportes.

El encuentro tendrá además un ingrediente especial: los Tuzos del Pachuca llegan con uno de los futbolistas más encendidos de todo el campeonato, Salomón Rondón.

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Atlante vs Pachuca va GRATIS por TV Azteca

La pelota comenzará a rodar a las 9:00 PM, tiempo del centro de México, con los Potros buscando aprovechar la localía frente a un Pachuca que viene de conseguir un resultado importante en la fecha anterior.

Los Tuzos derrotaron 2-0 a Bravos de Juárez en la Jornada 7, resultado que les permitió tomar oxígeno antes de encarar su siguiente compromiso.

Además, Salomón Rondón llegará como líder de goleo del Apertura 2026, después de alcanzar siete anotaciones durante las primeras siete jornadas.

Atlante tendrá así la misión de frenar a uno de los delanteros más peligrosos del campeonato mientras intenta sumar puntos frente a su afición.

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¿Dónde ver Atlante vs Pachuca EN VIVO y GRATIS?

El encuentro será la opción de TV Azteca Deportes para disfrutar la Liga BBVA MX sin costo durante el arranque de la Jornada 8.

Partido: Atlante vs Pachuca
Fecha: viernes 11 de septiembre de 2026
Hora: 9:00 PM, tiempo del centro de México
Dónde ver: Azteca 7, aztecadeportes.com, App Oficial TV Azteca Deportes, Azteca Deportes Network.

La Jornada 8 tendrá varios encuentros de alto impacto, pero el Viernes Botanero será la primera parada: Atlante y Pachuca frente a frente y completamente GRATIS por TV Azteca.

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