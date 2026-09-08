Era una de las joyas de Chivas, hoy es banca de la banca en otro club de la Liga BBVA MX

Chivas se ha convertido en uno de los equipos con grandes experiencia en cuanto a fuerzas básicas se refiere gracias a la cantidad de elementos que han lanzado al profesionalismo en el pasado reciente, destacando algunos jugadores que, hasta ahora, se mantienen en la institución.

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Sin embargo, también existen otros elementos que tomaron la decisión de abandonar Verde Valle a fin de tener una carrera alejada de Chivas pero que, sin embargo, no han tenido la suerte que se esperaba, y un ejemplo claro de lo anterior es nada más y nada menos que Diego Ochoa.

¿Qué ha pasado con Diego Ochoa, canterano de Chivas?

Diego Ochoa es un jugador mexicano que se desempeña como central y que, incluso, ha tenido la oportunidad de jugar con la Selección Mexicana en categorías menores. Se esperaba que su ascenso fuera meteórico; sin embargo, la realidad es una totalmente distinta.

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🚨❗️Diego Ochoa regresará a Chivas tras su préstamo con FC Juárez. Los Bravos no harán válida la opción de compra por el central. pic.twitter.com/rpzFMTGRIW — ChivasXtra (@ChivasXtra_) April 24, 2026

En teoría, Diego Ochoa tendría que haber vuelto al Rebaño Sagrado para este Apertura 2026 luego de su paso por Juárez; sin embargo, el mexicano tomó la decisión de salir en préstamo rumbo al Necaxa, esto a fin de tener más minutos en el campo mismos que, tristemente, no ha tenido.

¿Cómo le ha ido a Diego Ochoa en Necaxa?

Diego Ochoa pasó de jugar con la Selección Mexicana Sub-23 en los Juegos Centroamericanos a, hoy, no ser considerado por el entrenador del Necaxa, lo cual habla de la poca confianza que el técnico tiene en él pese a que ha demostrado buenas virtudes en el terreno de juego.

Hoy, Diego Ochoa es uno de los contados jugadores que Chivas tiene en préstamo en otros equipos de la Liga BBVA MX; sin embargo, a diferencia de otros elementos este no ha tenido la regularidad deseada, por lo que se desconoce su futuro en el Guadalajara una vez se cumpla su cesión con los Rayos.