Tabla de goleo al momento del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tras la Jornada 7

La pelea por convertirse en campeón de goleo del Apertura 2026 comienza a tener un hombre que amenaza con escaparse. Salomón Rondón volvió a aparecer con Pachuca durante la Jornada 7 y aumentó su ventaja al frente de los máximos anotadores de la Liga BBVA MX.

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El venezolano marcó el primer tanto en la victoria 2-0 de Pachuca sobre Juárez. Rondón recibió un servicio de Carlos Sánchez y definió de zurda para llegar a siete goles en siete partidos del campeonato.

El atacante de los Tuzos ya tiene dos tantos de diferencia sobre su perseguidor más cercano, Lucas Ocampos, quien permanece con cinco.

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Ricardo Marín se mete en la pelea

Otro de los movimientos importantes de la jornada llegó desde Guadalajara.

Ricardo Marín marcó en la victoria 3-0 de Chivas sobre Atlético de San Luis y alcanzó las cuatro anotaciones. El delantero rojiblanco comparte esa cifra con Roberto Alvarado, Gilberto Mora, Santiago Homenchenko y Julián Carranza.

Carranza tuvo la oportunidad de llegar a cinco, pero falló un penal ante Tigres en el empate 1-1 de Necaxa, por lo que dejó escapar la posibilidad de alcanzar a Ocampos en el segundo lugar.

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Tabla de goleo del Apertura 2026

Así marcha el Top 10 de goleadores:

Salomón Rondón | Pachuca | 7 goles

Lucas Ocampos | Monterrey | 5

Ricardo Marín | Chivas | 4

Roberto Alvarado | Chivas | 4

Gilberto Mora | Tijuana | 4

Santiago Homenchenko | Querétaro | 4

Julián Carranza | Necaxa | 4

Henry Martín | América | 3

Alí Ávila | Querétaro | 3

Daniel Arcila | León | 3

Rondón, además, persigue su segundo campeonato de goleo en México después de conquistar el del Clausura 2024 con Pachuca, cuando terminó con ocho anotaciones. Ahora, con siete tantos cuando el Apertura todavía tiene mucho camino por recorrer, el venezolano está apenas a uno de igualar aquella cifra.