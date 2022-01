Atlas suma una nueva victoria tras imponerse al América

Atlas llegó a la cancha del Estadio Azteca para enfrentarse a las Águilas del América y lograron salier avantes de la capital del país.

Durante el primer tiempo, tanto el cuadro local como la visita, trataron de descifra la estrategia del contrario, pero por más intentos no lo lograron.

Al minuto 7 del encuentro, Atlas tuvo una desatención en zona baja, que aprovechó el América, surgiendo un disparo que fue desviado por la zaga rojinegra.

Al minuto 9, hubo una jugada que la afición del América pedía como penal, pero que el silbante dejó seguir.

A los 15 minutos, Emanuel Aguilera, que se encontraba con su ex equipo, sacó un disparo de tiro libre, el cual pasó la barrera, pero que el arquero mexicano Memo Ochoa logro atajar sin problemas, pues el esférico llegó con poca potencia, aunque eso no evitó que los seguidores del América soltaran gritos por ver a su ex zaguero amenazar el arco.

Hasta el minuto 36, surgió la que fue la jugada más clara del juego, un cabezazo que Camilo Vargas, reconocido por muchos como el mejor arquero del circuito, atajó de forma extraordinaria.

Atlas buscó salir jugando todo el primer tiempo, Quiñones presentó mucha movilidad, por el lado del América buscaron crear peligro armando jugadas en medio campo, pero el gol no se hizo presente.

Atlas definió todo en la segunda parte

En la segunda mitad, ambas escuadras seguían en busca del gol que les pudiera dar la ventaja.





Los visitantes fueron poco a poco imponiendo sus condiciones para conseguir una anotación. Fue así que al minuto 70, Diego Barbosa adelantó a los suyos ante la mirada atónita de los americanistas.

Al minuto 78, Federico Viñas complicó aún más la posibilidad de que el América empatara el partido o pensara en una remontada pues se fue expulsado.