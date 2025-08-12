ÚLTIMA HORA: Atlas confirma a su nuevo DT tras la salida de Gonzalo Pineda

Este martes 12 de agosto del 2025, el conjunto del Atlas confirmó en sus redes sociales a su nuevo entrenador tras la renuncia de Gonzalo Pineda.

El equipo rojinegro dio a conocer con ayuda de un video, que su nuevo entrenador para el Apertura 2025 será Diego Cocca. Un viejo conocido, histórico del club pues en su primera etapa logró ganar el HISTÓRICO bicampeonato.

Cantemos juntos de nuevo, querido amigo. Bienvenido a casa, Diego Cocca. ❤️🖤 pic.twitter.com/U9FAQ5L1dS — Atlas FC (@AtlasFC) August 12, 2025

El video que publicaron los rojinegros fue muy emotivo, con la frase: “Dicen que cuando amas de verdad... nunca te vas del todo. Que hay lazos que el tiempo no rompe, y caminos que siempre te traen de vuelta.” y diferentes tomas de Diego Cocca en su etapa con el club.

Diego Cocca el elegido por Atlas por su “Liderazgo con probada capacidad y un total entendimiento de lo que significa representar al equipo”

El equipo informó en sus comunicado de prensa que la decisión de escoger a Diego Cocca como el entrenador responde a una profunda evaluación en el que buscan tener alguien con capacidad probada y un entendimiento de lo que significa representar al Atlas.

“Atlas FC informa que Diego Martín Cocca asume el cargo de Director Técnico del Primer Equipo Varonil para el Torneo Apertura 2025.

La actual designación, responde a una profunda evaluación y a la convicción de incorporar un liderazgo con probada capacidad y un total entendimiento de lo que significa representar a Atlas FC”.

Los números de Diego Cocca como entrenador del Atlas

Diego Cocca fue entrenador del Atlas desde agosto de 2020 hasta octubre de 2022. Durante su primera etapa, dirigió 98 partidos, con un registro de 37 victorias, 25 empates y 36 derrotas, logrando un porcentaje de victorias del 36.84%.

Bajo su dirección, los rojinegros conquistaron tres títulos: el Apertura 2021, el Clausura 2022 y el Campeón de Campeones 2021-2022, rompiendo una sequía de 70 años sin campeonatos de liga.

