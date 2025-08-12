Los números que dejó Gonzalo Pineda tras su paso por Atlas

La renuncia de Gonzalo Pineda como director técnico del Atlas ha generado polémica este fin de semana en el fútbol mexicano. Después de 24 partidos dirigidos, Pineda deja al equipo tapatío con un registro de:

- Partidos Dirigidos: 24 (21 de Liga BBVA MX y 3 de Leagues Cup)

- Victorias: 5

- Empates: 7

- Derrotas: 12

Te puede interesar: Extranjero estrella dejaría a los Tigres y partiría al futbol de Arabia Saudita

Resumen del partido: Mazatlán 2-2 Tijuana | Jornada 4 | Apertura 2025

Sin pena ni gloria

Su paso por el Atlas se caracterizó por la irregularidad y la falta de resultados positivos. En la Liga BBVA MX, el equipo tuvo un desempeño discreto, mientras que en la Leagues Cup, la eliminación en la primera ronda con tres derrotas consecutivas fue un golpe significativo.

- Posición en la Tabla: 10° lugar con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas

- Rendimiento en Casa: 0 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos dos partidos

- Rendimiento de Visita: 1 victoria, 0 empates y 1 derrota en los últimos dos partidos.

Tras la renuncia, el club Atlas emitió un comunicado agradeciendo a Pineda y su cuerpo técnico por su compromiso y deseándoles éxito en futuros proyectos. El Comité Deportivo ya trabaja en la búsqueda de un nuevo estratega para potenciar al equipo y revertir el mal comienzo en la Liga BBVA MX.

Cada vez menos estrategas mexicanos en la Liga BBVA MX

Con la salida de Pineda reduce el número de entrenadores mexicanos en la Liga BBVA MX. Actualmente, solo quedan tres técnicos nacionales en funciones: Jaime Lozano (Pachuca), Efraín Juárez (Pumas) y Benjamín Mora (Querétaro), aunque la continuidad de este último es incierta debido a los malos resultados.

La directiva del Atlas buscará nombrar a un nuevo entrenador en los próximos días, con el objetivo de impulsar al equipo y mejorar su posición en la tabla.

Te puede interesar: VIDEO: ‘Bofo’ Bautista y ‘Chepe’ Guerrero se repartieron golpes en Clásico de Leyendas América vs Chivas