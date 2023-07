Atlas confirma interés de América por Julián Quiñones

Sí hay interés por Julián Quiñones. En conferencia de prensa ‘Pepé' Riestra confirmó que hay una oferta por parte del Club América para fichar a Julián Quiñones en el Apertura 2023, pero que hoy por hoy, el futbolista sigue siendo rojinegro.

En las últimas horas, se ha especulado mucho por posible fichaje del atacante, y así convertirse en azulcrema, pero nada es oficial, y la transacción sigue en veremos, aunque en caso de darse, podría ser en las próximas horas, pues Santiago Baños aseguró en la presentación del uniforme para el nuevo semestre que su refuerzo bomba llegará antes de la Jornada 2.

Atlas vs Cruz Azul EN VIVO a través de TV Azteca Deportes

Te puede interesar: Chivas estaría obligado a darlo todo por Alan Pulido ante un nuevo pretendiente

Pepé Riestra confirma interés del América por Julián Quiñones

Entre que son rumores o no, el directivo del Atlas confirmó que Quiñones está concentrado con los Zorros y podría jugar el sábado 1 de julio de 2023 ante Cruz Azul, en el debut de La Academia en el Apertura 2023 de la Liga BBVA MX.

“Han sido bastante semanas de muchas especulaciones... es verdad lo que se menciona —oferta del América por Quiñones— hemos recibido una propuesta formar por parte del club con la intención de comprar a Julián, hemos platicado con él, hay interés por parte del jugador.

“Yo siempre lo he dicho, mientras exista voluntad de todas las partes se pueden hacer cosas, no es oficial, porque obviamente hay muchas cosas que todavía se tiene que definir, hoy entrenó con el equipo, hoy esteá concentrado, está contemplado para mañana; mientras no sea formal no podemos hacer nada”, dijo en la presentación los refuerzos rojinegros para el Apertura 2023.

¡Julián continúa en Atlas!



Pepe Riestra menciona que mientras no se formalice, Julián esta contemplado 100%#Atlas #JulianQuiñones pic.twitter.com/926IjbozZT — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 30, 2023

Altas y bajas de Atlas para el Apertura 2023

Entre que son dimes y diretes, los Zorros se reforzaron con: Rivaldo Lozano (Santos) , Mateo García (Aris Salónica), Eduardo Aguirre (Santos); mientras que las bajas para el nuevo semestre son: Alberto Ocejo y Diego Barbosa (Xolos), Jesús Gómez (Santos), Anibal Chalá y Edison Flores (Deportes de Lima).