Me voy tranquilo del Atlas, fui campeón: Jairo Torres

El futbolista de los Rojinegros del Atlas, Jairo Torres vivirá su último partido con el vigente campeón del futbol mexicano este fin de semana cuando su equipo reciba a los Tigres de la UANL en duelo correspondiente a la Jornada 17 de la Liga BBVA MX.

El canterano de los Zorros, no podrá disputar la liguilla del balompié azteca luego de que se confirmó su traspaso al Chicago Fire, equipo de la MLS de Estados Unidos, por el cual dejará al cuadro tapatio al terminar la fase regular del certamen. Ante su inminente despedida del equipo con el que fue campeón la campaña anterior, Jairo Torres asegura que se va tranquilo pero un poco nostálgico al futbol extranjero.

“Mi sueño era quedar Campeón con el Atlas y emigrar, ya cumplí una parte, y ahora a seguir mi carrera en otra parte. Si tomé la opción es para ver para delante, aquí llevaba mucho tiempo, es dar un paso más hacia mi carrera. Estoy un poco nostálgico porque aquí estoy desde los nueve años, es la institución que me dio todo, me abrió las puertas, le devolví algo de lo mucho que me dio, y sí estoy un poco nostálgico porque son mis últimos momentos”, comentó en conferecia de prensa.

Gol de Atlas, Jairo Torres | Necaxa vs Atlas

Torres le dejó un mensaje a sus compañeros de equipo

Por otro lado ante el buen paso de los Rojinegros en el actual certamen, Ian Jairo mencionó que sus compañeros siguen con el sueño intacto de volver a coronarse y que incluso ya le hicieron una promesa.

“Lo hemos hablado, sueño como el torneo pasado, me voy, pero mis compañeros quedan para pelear el bicampeonato, y ya me dijeron que me van a mandar la medalla. Nosotros sabemos que con una victoria quedamos en puestos de Liguilla. Es una parte complicada terminar el torneo e irte y que tus compañeros se queden, pero siempre voy a estar al pendiente del club y mis compañeros, pero debo concentrarme en el Chicago Fire y dar mi mejor esfuerzo allá”, puntualizó.

