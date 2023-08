Los Rojinegros del Atlas hace oficial la llegada de Solari

Atlas suma un refuerzo más para esta temporada, se trata del rosarino, Augusto Solari, el volante argentino llega a La Furia procedente del Real Club Celta de Vigo de la Liga Española.

Augusto llega de una familia que está llena de futbolistas y deportistas; su abuelo es el “Indio” Solari; su padre Director Técnico y su madre, Preparadora Física; sus tíos, Santiago, Esteban y David Solari. Sus primos actualmente militan en diferentes instituciones y su Tío Abuelo: Eduardo Solari. Augusto platicó por primera vez desde que viste de rojinegro y contó lo que significa el cuadro de los Zorros para su familia.

“Atlas FC fue muy importante, mi abuelo estuvo por acá también, Santiago… para la familia México es importante y por supuesto Atlas fue el inicio de Eduardo como D.T. y claro que tenemos mucho cariño”.

Te puede interesar: Sergio Canales tiene una suspensión de tres partidos



Durante su paso por Argentina, el volante rosarino logró obtener varios títulos que marcan su palmarés como jugador profesional:

“Libertadores sub 20 con River Plate, luego torneo nacional con River Plate, Recopa, Sudamericana con los Millonarios; con Racing campeonato 2018- 2019 y trofeo de campeones con los de Avellaneda”.

El argentino llega a La Furia para seguir cosechando éxitos en su carrera futbolística, Solari es el sexto refuerzo Rojinegro para esta temporada; el rosarino se suma a Eduardo Aguirre, Rivaldo Lozano, Mateo García, Jordy Caicedo y Juan Manuel Zapata.

Su paso por el Celta de Vigo, ha traído mucha experiencia para Solari, quien acumula mucha experiencia en el máximo nivel del fútbol, misma que espera le ayude a sumar a los Zorros:

“Mi experiencia en España sirvió de mucho en lo personal, era un desafío deportivo muy lindo que logré cumplir, hoy estoy con este nuevo desafío, tenía muchas ganas de poder competir por un puesto en Atlas FC y sobre todo en un torneo como la Liga MX”.

¡UN NUEVO REFUERZO LLEGA A LA FURIA! 🔴⚫️



Desde España, Augusto Solari se incorpora con el cuadro Rojinegro para afrontar el AP23... ¡Mucho éxito como Zorro, Augusto! 🦊



🗞: https://t.co/MNWw3gzFt4 pic.twitter.com/JWtTIbx2Dx — Atlas FC (@AtlasFC) August 4, 2023



Solari se describe como un jugador que llega a sumar, una pieza que se adapta al rompecabezas, siempre pensando en el bien global por encima del beneficio personal:

“Me gusta el trabajo de hormiga como se dice, me gusta estar desde donde me toca ayudando y apoyando a mis compañeros, trato de transmitir cuando me toca jugar y cuando no también, trato de mantener ese comportamiento porque es importante para el grupo; y luego ya en el tema de mi posición, soy un polifuncional por derecha, puedo jugar en varias posiciones, aclimatarme a lo que me pida Benjamín Mora”.

Por último, Augusto Solari habló sobre la afición rojinegra, él conocía ya la conocía por su familia y le llamó desde siempre la atención de su mote, La Fiel.

“El nombre lo dice, La Fiel, una hinchada como decimos en Argentina que es fiel, creo que es una cosa fundamental que tiene una institución, siempre digo que los clubes sin ellos, no serían nada, es importante contar con ellos en esta estadía y que siempre nos acompañen”.

Augusto se encuentra en Massachusetts, acompañó a los Zorros en su juego ante New England Revolution y ya entrena con el Primer Equipo.