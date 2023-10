Igual que la afición, quiero ganarle a Chivas a como dé lugar: Benjamín Mora

Los Rojinegros del Atlas visitan al Guadalajara este fin de semana en una edición más del Clásico Tapatío. De cara este duelo, el director técnico de los “Zorros”, Benjamín Mora aseguró que para él y su cuerpo técnico no hay punto medio y que al igual que la afición quiere ganarle a Chivas a como dé lugar.

“No hay un punto medio, estoy a favor del aficionado, quiero ganar los 3 puntos a como dé lugar, estoy igual que el aficionado, creo que el partido es super especial, vamos a intentar ganar, quiero lo mismo que el aficionado”, mencionó Benjamín Mora en conferencia de prensa.

Por otro lado, en Atlas saben que el último partido dejó mucho que desear cayendo en casa ante la Franja del Puebla luego de una buena racha, por lo que en la semana se aprovechó el resultado negativo para hacer una autocrítica y resolver los problemas que llevaron a la derrota ante los Camoteros.

“No está una cosa peleada con otra, a mí no me gusta justificar o apuntalar que los errores del partido pasado porque así es el futbol, no por algo los cometimos, con los malos resultados tenemos que usar una autocrítica, optimizar nuestros aprendizajes, armonizarlos, en la adversidad, nos parece lo más adecuado, enforcarnos en lo bien que lo hemos hecho y en lo bien que lo podemos hacer, en el fracaso es donde uno se autoanaliza con más frecuencia”.

Ya para finalizar el entrenador del Atlas, habló sobre el hecho que no se llevará a cabo un día de medios del Clásico Tapatío, debido a que el Guadalajara no accedió a que se llevará en conjunto la actividad.

“Que no se haya podido realizar es negativo, no suma, no nos ayuda a crecer en la ciudad, en el estado, en lo que queremos Grupo Orlegi, Atlas, de ayudar al futbol de Guadalajara, no me parece correcto, es una cuestión que no sólo es futbol, también se crean expectativas en la ciudad, un buen ambiente para que las familias de vuelvan a integrar, no me parece correcto, cada quien se toma las decisiones”, finalizó el estratega Benjamín Mora.