Atlas no se confía para enfrentar como visitantes a Philadelphia Union

El Atlas no quiere caer en los errores de la eliminatoria pasada y tanto el técnico como jugadores no se confían para enfrentar como visitantes al Philadelphia Union de la MLS en el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions.

“Sabemos que han venido a la alza y que han tenido un proceso largo desde el 2013. El futbol de Estados Unidos ha crecido y ha tenido una evolución favorable, así que nosotros tenemos el mismo respeto, venimos de una experiencia que no podemos demeritar, todos son campeones y equipos peligrosos”, señaló el entrenador Benjamín Mora en la conferencia de prensa de este lunes.

Resumen: Atlas 3-3 Guadalajara | Jornada 13, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

El joven estratega todavía no tiene definida su alineación para el juego del martes y tampoco se ha decidido por apostar todo por este certamen internacional, ante lo rezagado que se encuentran en la LIGA BBVA MX.

“Las dos competiciones claramente tienen su importancia, la liga doméstica sabemos lo que significa entrar a la Liguilla e intentar buscar los resultados y seguir haciendo historia y la Concachampions no se llega más que siendo campeones, no sabemos cuándo volvamos, así que elegir un torneo no me parece lo ideal”, apuntó.

Por su parte, el defensa Gaddi Aguirre habló de lo parejo que se ha vuelto enfrentar a clubes de la Major League Soccer (MLS).

“El futbol ha cambiado, pero en sí los equipos mexicanos y estadounidenses vamos por el mismo objetivo de trascender. Será un juego importante, queremos reafirmar lo que hemos venido haciendo y el día de mañana no será la excepción”, dijo en la conferencia.

El Atlas tendrá que solventar estar en patio ajeno y tratar de no complicarse de más la llave como le pasó en los octavos de final ante el Olimpia de Honduras.

“Puede que sean favoritos por estar en su cancha, pero no nos asusta eso, hemos jugado muchos partidos con todo en contra, son 180 min y sabemos de la importancia del partido de mañana, tenemos que hacer lo mejor posible y luego regresar a casa”, declaró.

Te puede interesar: Equipos a los que podría llegar Santi Giménez en el mercado de verano

Atlas prefiere no elegir entre Liga BBVA MX y la Concachampions



Finalmente el zaguero mexicano tampoco se atrevió a decantarse por alguna de las dos competiciones en la que están los Rojinegros.

“Sabemos la importancia de los dos torneos, que el partido más importante es el que sigue y vamos partido a partido, paso a paso, ahora ya cambiamos el chip a la Concacaf porque en los dos queremos triunfar”, concluyó.

Apenas el fin de semana, la Furia vino de rescatar un emocionante empate ante Chivas en el Clásico Tapatío y ahora tendrán otro duro reto ante el Philadelphia Union.

Te puede interesar: Equipos a los que podría llegar Santi Giménez en el mercado de verano