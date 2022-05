Atlas vs Pachuca EN VIVO | Horario y dónde ver la Final de la Liga MX

No hay plazo que no se cumpla, no fecha que no llegue. Este jueves se disputa la ida de la Gran Final, Atlas vs Pachuca, desde el Estadio Jalisco, encuentro que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com , la App Oficial de Azteca Deportes y nuetro canal de Youtube

Para este primer capítulo, en busca del monarca del futbol mexicano, los rojinegros llegan con el envión anímico de haber renovado a Diego Cocca. El estratega argentino llegó para cambiarle la cara a los zorros, y ahora lo tendrán por lo menos un año más.

Capítulo 1 | Serie Atlas: Si te lo explico, no lo entenderías

Junto a todo eso, el sueño de ser bicampeones le pone un sabor extra a este partido por título del Apertura 2022, pues en la historia de los torneo cortos solo dos conjuntos han conseguido la hazaña: Pumas en 2004 (Clausura y Apertura), y el León en el Apertura 2013 y el Clausura 2014.

¿Cómo llegan Atlas y Pachuca a la Gran Final?

Los de la Academia sufrieron su pase a la Gran Final, pues Tigres estuvo cerca de eliminarlos luego de que consiguieran empatar el marcador global (4-4) en el segundo tiempo de la semifinal de vuelta, pero una pena máxima, que hizo efectiva Aldo Rocha, los clasificó al esperado duelo.

Por su parte, Pachuca no tuvo problemas para eliminar al América, aunque en la ida empataron a un tanto por bando en el Estadio Azteca, la vuelta fue para los Tuzos de principio a fin y golearon a las Águilas por pizarra de 3-0.

¿Horario y dónde ver Atlas vs Pachuca Final de Ida Clausura 2022?

No te pierdas el capítulo de esta Gran Final

