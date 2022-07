Atlas presenta oficialmente a sus refuerzos para el Apertura 2022

Este miércoles, Atlas hizo la presentación oficial de sus cuatro refuerzos de cara al torneo Apertura 2022. Curiosamente, Mauro Manotas, quien sufrió una lesión de rodilla en el partido de la primera jornada ante el América, también formó parte de la ceremonia, donde estuvieron Jesús Ocejo, Edison Flores e Idekel Domínguez.

El conjunto rojinegro tuvo el detalle de presentar al colombiano, a pesar de que Diego Cocca, técnico de los tapatíos, no podrá contar con él en lo que resta del torneo.

“Hoy presentamos los refuerzos del bicampeón, un equipo que sigue teniendo hambre, que sigue teniendo ilusión de conseguir trofeos. Hace unas semanas disputábamos otro trofeo, ahora tenemos la Campeones Cup por delante. El reto es seguir sumando cosas y por eso sumamos refuerzos, gente que contribuya en la cancha y fuera de ella. Estoy muy contento hoy de presentar nuestros refuerzos para el Apertura 2022, con una misión muy clara: ha habido bicampeones en torneos cortos, pero nunca ha habido un tricampeón”, declaró José Riestra, presidente ejecutivo del equipo.

Jesús Ocejo es el reemplazo directo de Mauro Manotas, quien estará fuera durante varios meses. A pesar de que se consiguió otro refuerzo, Diego Cocca reconoció que le gustaría contar con uno más.

“Siempre uno quiere más, lógicamente y más con los compromisos que tenemos y siempre y cuando se encuentre una opción que venga para aportar, con muchas ganas. Con lo que estamos hoy estamos contentos y siempre hay una posibilidad para que vengan a sumar también. Este torneo será muy complicado, muy seguida las fechas, les daremos rodaje a todos, necesitamos de todos. Por eso, contentos de verlos con ilusión, tenemos un plantel competitivo y con eso seguramente seguiremos creciendo”.

Edison Flores habla sobre su regreso a la Liga MX

El peruano regresa a la Liga MX, después de su paso por el DC United de la MLS. Antes formó aprte del Morelia y ahora viene con ganas de sumar al bicampeón.

“Vengo con mucha ilusión de poder seguir esta senda de objetivos importantes del club. Tenemos que trabajar partido a partido para estar siempre cerca de lo que queremos que es salir campeón nuevamente. México, siempre lo he dicho, que me siento cómodo aquí. En un momento estaba pensando siempre cuando me toque salir de MLS me gustaría volver aquí. Esa oportunidad se dio y es un sueño que tenía, ahora estoy aquí, muy contento”.

Mauro Manotas habla sobre su debut

Mauro Manotas tuvo que despedirse del torneo, después de disputar 55 minutos en su debut ante el América y el colombiano habló sobre esta situación.

“Ha sido un debut muy difícil. No era el debut que soñábamos, pero agradezco de todo corazón al club, desde el presidente y nuestro entrenador, como cabezas visibles del proyecto, hasta los muchachos y la hinchada por todos los mensajes de apoyo. Ha sido un momento bastante difícil, pero así lo quiso Dios, así ha pasado y hoy día tengo las ganas y la motivación inmensa de salir adelante de todo esto. Sigo confiando, sigo teniendo la fe que al volver todo saldrá como lo soñé, con todos los objetivos personales y grupales. Espero seguir metiéndole con todo, apoyando desde afuera, que es lo mínimo que puedo hacer por el club. Vamos para adelante, como Dios manda”, concluyó.