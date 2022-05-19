Resumen Atlas 3-0 Tigres | Semifinal | Clausura 2022 | Liga BBVA MX

En el partido de ida de la Semifinal del Clausura 2022, Atlas goleó en casa a los Tigres 3-0 casi asegurando el pase a la final.

Julio Furch cobró desde los once pasos tras la falta cometida dentro del área por el guardameta de los Tigres, Nahuel Guzmán sobre Chalá.

Fue en el segundo tiempo, cuando el equipo dirigido por Diego Cocca anotó el segundo tanto al minuto 60. En su primer intento, apareció Luis Reyes impactando contra el palo de la derecha dandole la ventaja a los Rojinegros.

Casi al final del partido, Quiñones realizó un disparo de larga distancia al minuto 90 para asegurar la victoria en el Estadio Jalisco y tener practicamente su pase a la gran final.

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El partido de vuelta entre Tigres vs Atlas

El partido de vuelta será el sábado 21 de mayo en el Estadio Universitario a las 20:00 horas. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este encuentro por las plataformas digitales de Azteca Deportes.

