Alineaciones confirmadas Atlas vs América | Jornada 10 Liga BBVA MX

Está por terminar la actividad del sábado dos de marzo del 2024, luego de los partidos entre: Toluca vs Tigres, Pachuca vs Juárez, Cruz Azul vs Chivas. El último juego del día es el de Atlas vs América.

El partido se va a disputar en el Estadio Jalisco en punto de las 21:15 horas (tiempo del centro de México). Ambos equipos buscan llevarse los tres puntos.

Botanita Pambolera: Atlas vs América | Mary Carmen Lara

Te puede interesar: La razón por la que Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez se quedaría en el América

El conjunto del Atlas llega de empatar ante Tigres 1-1 en el Volcán. Por el momento, se encuentra en el lugar catorce de la tabla con nueve puntos conseguidos luego de ganar dos encuentros, empatar tres y perder cuatro.

En el caso de América, llega de ganarle a Cruz Azul 1-0 rompiendole una racha de seis victorias consecutivas. Se encuentra en el quinto lugar de la tabla con 18 puntos conseguidos luego de cinco victorias, tres empates y una derrota.

Alineación de Atlas

La alineación que manda Beñat San José para el partido ante el América es:

¡EL ROJO Y NEGRO ES SINÓNIMO DE CARNAVAL! 🎇 Así, con un gran recibimiento por parte de La Fiel 🔴⚫️ llega al 🏟️ nuestro equipo 🦊 Siempre acompañados por @Omnibus_oficial 🚎 pic.twitter.com/p0orsUWIKW — Atlas FC (@AtlasFC) March 3, 2024

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Hugo Nervo, Santamaría Anderson, Axel Aguirre y Lozano

Mediocampistas: Murillo, Rocha, Márquez y Fulgencio

Delanteros: Mateo García y Aguirre

Alineación del América

La alineación que manda André Jardine es:

Continuemos abriendo los caminos para todas las que vienen, #SiempreConEllas 🟣 pic.twitter.com/iCg0CXMLGr — Club América (@ClubAmerica) March 3, 2024

Portero: Malagón

Defensas: Calderón, Juarez, Cáceres y Reyes

Mediocampistas: Dos Santos, Fidalgo, Quiñones, Valdes y Dilrosun

Delanteros: Martín

Resumen: Mazatlán 2-1 Necaxa | Jornada 10 del Clausura 2024

Te puede interesar: VIDEO: Edson Álvarez hace su primer gol en Premier League ante Everton