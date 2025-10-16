Atlas 0-1 América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil; marcador online

Partido de pronóstico reservado en la fecha 16 de la Liga MX Femenil, las Águilas del América visitarán la cancha del Atlas para enfrentar a las Rojinegras. El cuadro tapatío viene de conseguir las tres unidades en Ciudad Universitaria frente a las auriazules y sabe que es vital sacar nuevamente puntos si quieren estar en la liguilla.

Por otro lado, el club de Coapa cayó de último minuto en la pasada fecha contra las Amazonas y buscará recuperar sensaciones de cara a la fase final del torneo. Con 32 puntos, América ya tiene su boleto, mientras que, Atlas tiene 22 unidades y es décimo de la clasificación general.