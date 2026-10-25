Atlas vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 25 de octubre, partido de la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online

Duelazo en el Estadio Jalisco entre dos clubes que buscan dar la sorpresa en el Torneo Apertura 2026. Los Rojinegros del Atlas se ven las caras con la Franja del Puebla en un partido que significa más de tres unidades. De momento, el cuadro tapatío está en zona de liguilla, sin embargo, no puede confiarse en esta fase final del torneo regular. Por otro lado, los pupilos de Gerardo Espinoza tienen 16 unidades y un triunfo los mete de lleno por un lugar.

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