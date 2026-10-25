Julián Quiñones se une a la lista: estos son todos los mexicanos que han sido nominados al Balón de Oro

Con la publicación de la lista oficial de 30 candidatos al Balón de Oro 2026 por parte de la revista France Football, el futbol azteca vuelve a brillar en la máxima cima del balompié mundial gracias a la históricas nominaciones de Julián Quiñones y Scarlett Camberos, luego que en el 2007 fue candidateado Guillermo Ochoa.

El atacante del Al-Qadsiah y de la Selección Mexicana rompió esquemas tras firmar una campaña aplastante en la Saudi Pro League y ser pieza clave de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. Con este reconocimiento, Quiñones se mete de lleno en la conversación global junto a los 30 mejores futbolistas del planeta.

A este éxito se le suma un logro sin precedentes en la categoría femenil: Scarlett Camberos se convirtió en la primera mexicana nominada al Balón de Oro Femenil. Su temporada de ensueño al frente del América y su coronación en la W Champions Cup de la Concacaf colocaron a la atacante azteca en el radar de la élite mundial.

¿Qué mexicanos han sido finalistas en la lista oficial de 30 candidatos del Balón de Oro?

Guillermo Ochoa (2007): El guardameta hizo historia al convertirse en el primer mexicano en superar todos los cortes y alcanzar la lista final de 30 jugadores. Gracias a sus brillantes actuaciones con el América y la Selección Mexicana, "Memo" se ubicó en el puesto 30 del mundo con un voto en las elecciones finales.

Mexicanos en listados previos y preselecciones para el Balón de Oro

Antes de la reducción definitiva a 30 nombres, otros referentes aztecas lograron aparecer en las listas extendidas y nominaciones previas emitidas por France Football:

Rafael Márquez (2010) — Barcelona / New York Red Bulls

— Barcelona / New York Red Bulls Javier "Chicharito" Hernández (2011) — Manchester United

— Manchester United Andrés Guardado (2015) — PSV Eindhoven

— PSV Eindhoven Giovani dos Santos (2015) — Villarreal / LA Galaxy

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¿Por qué Hugo Sánchez nunca fue nominado al Balón de Oro?

El legendario Hugo Sánchez (Pentapichichi), a pesar de dominar Europa y brillar con el Real Madrid y Atlético de Madrid en los años 80, jamás pudo ser nominado oficialmente debido a que las reglas de la época reservaban el premio de forma exclusiva a futbolistas de nacionalidad europea.

