Atlas vs Pumas EN VIVO | Horario y dónde ver Jornada 6 Clausura 2022

El cierre de la Jornada 6 del Grita México BBVA Clausura 2022, irá por las pantallas de Azteca Deportes. El Atlas vs Pumas con aroma a revancha desde el Estadio Jalisco, promete tener emociones y sobre todo, goles.

La última vez que Atlas y Pumas se enfrentaron, también lo pudiste ver por las pantallas de Azteca Deportes. Más allá de la clasificación de los Rojinegros a la siguiente ronda de aquel torneo, el encuentro tuvo muchas emociones.

Atlas vs Pumas | Resumen completo | Semifinal de vuelta

Estadísticas de Atlas y Pumas

Atlas ha sido uno de los mejores equipos en el Grita México BBVA Clausura 2022. Luego de cinco partidos se mantienen invictos, con tres victorias y dos empates, ganando en canchas como la del Estadio Azteca ante el América. En esos encuentros, han marcado siete goles y han recibido tres.

Por su parte, Pumas parece que será un equipo protagonista en el torneo. Arrancó con dos victorias consecutivas, luego cayó dos veces seguidas y recuperó el camino venciendo a León. En esos partidos ha anotado en once ocasiones pero le han marcado en cinco.

MEXSPORT

¿A qué hora ver Atlas vs Pumas?

Luego de una jornada dominical intensa wur incluye un América vs Pachuca y un Toluca vs Cruz Azul, el cierre perfecto lo dará el Atlas vs Pumas. Los Rojinegros y los universitarios chocarán a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, del domingo 13 de febrero.

¿Dónde ver Atlas vs Pumas?

Las mejores narraciones del mundo mundial estarán presentes en el Atlas vs Pumas. Nuestra transmisión iniciará a las 19:45 horas, tiempo del centro de México, y la podrás seguir por Azteca 7, además de el sitio y la App de Azteca Deportes. ¿Quién se lleva este juegazo entre equipos de tradición en la Liga BBVA MX?

