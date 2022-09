Atlas 0-0 Pumas EN VIVO | Jornada 12 | Liga BBVA MX

La Jornada 12 de la Liga BBVA MX sigue su marcha y se jugará un juego muy de altos vuelos, pues los Pumas de Dani Alves visitan al Atlas, con la mira puesta en obtener su primera victoriadesde su arribo a México.

VE AQUÍ EL ATLAS VS PUMAS EN VIVO

Este juego promete muchas emociones y más debido a que el Apertura 2022 está llegando a su fin, por lo que los puestos para Fase Final se están ocupando.

Te recomendamos: VIDEO: Ormeño regaña a fan de Chivas por pedirle muchos autógrafos

Bruno Marioni opina sobre la actualidad de Pumas

“Ahora han traído jugadores con más trayectoria y de renombre, posiblemente económicamente más caros de los que se habían traído, yo creo que ese es el camino, traer futbolistas con trayectoria y recorrido para que puedan ayudar a los jóvenes”, aseguró el ex DT felino.

Dani Alves para mí esa contratación fue fantástica, me parece que es un futbolista que le puede aportar muchísimas cosas a Pumas y ya le está aportando. Hoy no se puede ver porque su rendimiento no es el que todos esperaban pero probablemente está aportando desde otros lugares muchísimo”, comentó Marioni.

Horario y dónde ver Atlas vs Pumas

El partido entre el Atlas y Pumas se jugará en el Estadio Jalisco y este encuentro es correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2022, podrás seguir los detalles del partido completamente en vivo a las 7:00 pm través de la señal de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

La comentaristas estará a cargo de Antonio Rosique, en los comentarios de Luis García y Francisco Chacón aderezarán la transmisión con sus comentarios, mientras que en la cancha del Estadio Jalisco, David Medrano nos llevará las incidencias de la manera más puntual del partido.

Te puede interesar: Marioni aplaude continuidad de Lillini en Pumas que a él no le dieron