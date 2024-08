Fecha y hora para ver Atlas vs Pumas EN VIVO | Jornada 5 del Apertura 2024

Continúa la actividad de la jornada 5 del Apertura 2024 con todos los equipos de la Liga BBVA MX. Desde el viernes 23 de agosto 2024, arrancó la actividad con los partidos de: Querétaro vs Cruz Azul, Mazatlán vs Pachuca, Tijuana vs Monterrey,

Los encuentros que faltan por disputarse son: Necaxa vs Juárez, León vs Santos, Atlas vs Pumas, Tigres vs Chivas, América vs Puebla y Toluca vs Atlético San Luis.

Fecha y hora para ver Atlas vs Pumas

Uno de los juegos más llamativos de la jornada es el de Atlas vs Pumas, partido que se disputará este sábado 24 de agosto en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. El encuentro se jugará en el Estadio Jalisco.

El conjunto de Atlas se encuentra invicto en la Liga BBVA MX. Momentáneamente se ubica en el octavo lugar con ocho puntos luego de ganar dos partidos y empatar dos. En la Leagues Cup fue eliminado en 16avos ante el América.

Por otra parte, el conjunto de Pumas de igual forma llega invicto. Se ubica en el cuarto lugar con 10 puntos luego de ganar tres partidos y perder uno. En la Leagues Cup fueron eliminados por Seattle Sounders en Octavos de Final al ser goleados 4-0.

Podrás seguir de todas las acciones del encuentro en la pagina web de Azteca Deportes con la cobertura minuto a minuto totalmente en vivo.

