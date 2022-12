Atlas vs Santos alineaciones confirmadas | Copa por México

Este lunes 12 de diciembre, Atlas recibirá en el Estadio Jalisco a los Santos de Torreón en la primera fecha de la Copa por México.

EL formato del certamen constará de dos grupos, en el A estarán: América, Cruz Azul, Pumas, Toluca, Necaxa y en el B: Chivas, Atlas, Tigres, Mazatlán FC, Santos.

Jugarán todos contra todos en cada sector y los dos primerps lugares de cada uno avanzarán a las seminifales.

Los partidos de la copa tendrán horario fijo y serán a las 19:00 y a las 21:00 horas del centro de México.

Alineaciones Atlas vs Santos

Atlas

12. C. Vargas

4. J. Abella

5. A. Santamría

2. H. Nervo

23. J. Gómez

14. L. Reyes



10. E. Flores

18. J. Márquez

6. E. Zaldivar

9. J. Furch

33. J. Quiñones

Santos Laguna

1. C. Acevedo

221. J. González

20. H. Rodríguez

21. M. Dória

18. R. Lozano

6. A. Cervantes

17. A. Ávila

29. J. Brunetta

24. D. Medina

27. M. Correa

7. H. Preciado

El clausura 2023 iniciará el 6 de enero de 2024 con el duelo entre Necaxa contra Atlético San Luis.

Santos arrancará el día 8 de diciembre contra Tigres en el estadio Corona.

Atlas por su parte empezará contra los Diablos de Toluca en el Jalisco.

Calendario Copa por México

12 de diciembre

Cruz Azul vs Necaxa

Atlas vs Santos Laguna

13 de diciembre

Pumas vs Toluca

Tigres vs Mazatlán

14 de diciembre

No hay juegos

15 de diciembre

América vs Necaxa

16 de diciembre

Pumas vs Cruz Azul

Chivas vs Mazatlán

17 de diciembre

Atlas vs Tigres

18 de diciembre

No hay juegos

19 de diciembre

América vs Toluca

Chivas vs Santos Laguna

20 de diciembre

Pumas vs Necaxa

Atlas vs Mazatlán

21 de diciembre

No hay juegos

22 de diciembre

Toluca vs Cruz Azul

Chivas vs Tigres

23 de diciembre

América vs Pumas

Mazatlán vs Santos Laguna

24 de diciembre

No hay juegos

25 de diciembre

No hay juegos

26 de diciembre

Toluca vs Necaxa

27 de diciembre

Tigres vs Santos Laguna

Cruz Azul vs América

Chivas vs Atlas

