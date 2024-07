Alineaciones confirmadas Atlas vs Tigres | Jornada 2 del Apertura 2024

Este viernes 12 de julio del 2024, arranca la actividad de la jornada 2 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Son cuatro partidos los que tendremos hoy, entre los que se encuentra: América vs Querétaro, Mazatlán vs Atlético de San Luis, Xolos vs Chivas y Atlas vs Tigres.

Uno de los juegos más llamativos es el de Atlas vs Tigres, el cual comienza en punto de las 21 horas tiempo del centro de México y se jugará en el Estadio Jalisco. El árbitro central es Jorge Abraham Camacho.

Cada partido es una final y más ante Atlas: Veljko Paunovic

Alineación de Atlas

Beñat San José manda la siguiente alineación para poder conseguir su primera victoria del torneo luego de empatar en el encuentro anterior.

Portero: José Hernández

Defensas: Hugo Nervo, Adrián Mora y Luis Reyes

Mediocampistas: Zaldivar, Fulgencio, Márquez, Aldo Rocha y Victor Ríos

Delanteros: Murillo y Aguirre

¡Siempre a tu lado, Rojinegro querido! ❤️🖤 Así nos recibe La Fiel a nuestro @Omnibus_oficial y al Rojinegro en el Jalisco🦊🚎🔥 #NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/eszqZ8Ptz1 — Atlas FC (@AtlasFC) July 13, 2024

Alineación de Tigres

Veljko Paunovic decide mandar el siguiente once inicial para buscar su segunda victoria del torneo luego de ganar por la mínima en el volcán.

Portero: Carlos Rodríguez

Defensas: Reyes, Angulo, Pizarro y Aquino

Mediocampistas: De Souza, Gorriarán, Juan Brunetta y Cordova

Delanteros: Ibañez y Herrera

La piel que defenderemos esta noche 💛 @ChilchotaMx pic.twitter.com/MLlgae0EyX — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 13, 2024

Así llegan Atlas y Tigres

Para el partido de la segunda jornada, se encuentra Atlas en el noveno lugar de la tabla con un punto tras empatar 2-2 ante Juárez. Por otra parte, Tigres llega en el séptimo lugar de la tabla con tres puntos al ganar 1-0 con Necaxa.

