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Atletas que representarán a México en ciclismo|pista para Tokyo 2020

Conoce a los atletas que representarán a nuestro país en ciclismo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 a menos de un mes de su inicio.

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Escrito por: Azteca Deportes

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 están a pocos días de ser inaugurados en el Estadio Olímpico, el 23 de julio de 2021, una de las disciplinas que genera una gran expectativa es el ciclismo. Este deporte se practica en bicicleta y engloba diversas modalidades como las de carretera, montaña y pista.

Todo lo que tienes que saber sobre el Ciclismo | El ABC de Tokyo 2020

Aquí los ciclistas compiten en pruebas de velocidad, habilidad o resistencia.

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Lo cierto es, que existen diversos eventos de ciclismo en todo el mundo, pero los más atractivos y sin duda son:

Juegos Olímpicos

Tour de Francia

Giro de Italia

Vuelta a España

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Ciclismo en pista

El ciclismo en pista es una prueba que se caracteriza por disputarse en un velódromo, las bicicletas de pista son un poco más altas que las de ruta, esto es para no rozar en las vueltas ejecutadas. A diferencia de las bicicletas de ruta, las bicicletas de pista no tienen frenos ni cambios, tienen piñón fijo, es decir, los pedales se seguirán moviendo hasta que se detenga la rueda, la única forma de frenar es aplicando un poco de fuerza para el lado contrario al que se está pedaleando.

La prueba de Velocidad será ejecutada por el equipo femenil conformado por Luz Daniela Gaxiola Gonzalez y Yuli Paola Verdugo Osuna.

En Omnium femenil compite Victoria Velasco Fuentes.

Para Velocidad individual femenil las asignadas son Luz Daniela Gaxiola y Yuli Paola Verdugo.

En Keirin femenil la competidoras representantes son Luz Daniela Gaxiola y Yuli Paola Verdugo.

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De las tres plazas de velocidad correspondientes a equipos y omnium dan opción a que dos de esas tres deportistas, sin incrementar la cuota de tres, participen en velocidad individual y keirin, dos por evento.

De suplente de Velocidad es Jessica Salazar Valles.

En Ruta individual femenil asignadas está Lizbeth Yarely Salazar Vázquez.

Los representantes de la categoría:

En Ruta individual varonil el representante será Eder Frayre Moctezuma.

Para Cross country femenil la asignada es Daniela Campuzano Chávez Peón.

En la categoría de Cross country varonil irá José Gerardo Ulloa Arévalo.

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