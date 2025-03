El Atlético de Madrid se cae en La Liga y buscará ir por todo en la Champions League

El Atlético de Madrid dejó ir el liderato de la Liga Española después de perder en la jornada 27 contra el Getafe, el equipo del “Cholo” Simeone ahora buscará darle la vuelta al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League, en donde los “Merengues” tienen ventaja de un gol (2-1) en el global.

“Hasta que marcamos el gol teníamos el partido controlado. Estábamos teniendo paciencia, pero luego nos rezagamos y con la roja no supimos gestionarlo, ahora hay que pensar en el partido de Champions y darlo todo por darle vuelta a la situación en casa”, señaló Pablo Barrios.

El mes que puede definir la temporada del Atleti

Los Rojiblancos tendrán un calendario muy fuerte a finales de Marzo, este miércoles reciben la vuelta de los octavos de final de Champions ante el Madrid y el domingo juegan ante el Barça en la Liga Española y el próximo 3 de abril cierran la llave de semifinales de Copa del Rey en donde el global tiene un empate 4-4 en el marcador.

“Terminamos hace 20 minutos. Cuando pierdes no estás contento y no por pensar que el miércoles jugamos con el Real Madrid y el domingo con el Barça. Los jugadores no están bien porque no hicimos un buen partido, intentar estar fuertes, unidos, con la ilusión de mejorar desde el juego. Con mejorar en el juego podemos pensar en otras cosas”, agregó el técnico colchonero.

