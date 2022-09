Atlético de Madrid condena racismo de sus aficionados contra Vinicius

A dos días de haber perdido el Derbi de Madrid, el Atlético de Madrid ha lanzado un comunicado sobre lo acontecido fuera el Estadio Metropolitano, donde algunos aficionados se presentaron con cánticos en contra de Vinicius Jr.

En el escrito, el equipo de los Colchoneros condena los actos de racismo y mostraron cero tolerancia, por lo que anunciaron las medidas que van a tomar en busca de identificar a los aficionados para proceder con la expulsión inmediata de aquellas personas que sean socios del club.

“El Atlético de Madrid condena rotundamente los cánticos inadmisibles que una minoría de aficionados realizó en el exterior del estadio antes de la celebración del derbi. El racismo es una de las mayores lacras de nuestra sociedad y desgraciadamente el mundo del fútbol y los clubes no estamos libres de su presencia.

“Nuestro club siempre se ha caracterizado por ser un espacio abierto e integrador de aficionados de diferentes nacionalidades, culturas, razas y clases sociales y unos pocos no pueden manchar la imagen de miles y miles de atléticos que apoyan a su equipo con pasión y con respeto al rival”, se lee en el comunicado.

“En el Atlético de Madrid tenemos tolerancia cero con el racismo, nuestro compromiso en la lucha contra esta lacra social es total y no nos detendremos hasta conseguir eliminarla.

El dolor que siente la familia rojiblanca por este suceso es enorme. No podemos permitir que alguien pueda relacionar a nuestra afición con este tipo de comportamientos y cuestionar nuestros valores por culpa de una minoría que no nos representa. Nuestra decisión es firme y rotunda y no nos detendremos hasta expulsarles de la familia rojiblanca porque no pueden formar parte de ella”, se agrega.

El mensaje de Vinicius contra el racismo

Antes del juego entre el Atlético de Madrid contra el Real Madrid, el jugador de Brasil ya se había expresado ante los actos de racismo.

A través de su cuenta de Instagram, Vinicius dio un mensaje contundente sobre lo que ha vivido, pues algunas de sus celebraciones bailando fueron criticadas.

“’Mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra’. Tengo esa frase tatuada en mi cuerpo. Tengo ese pensamiento permanentemente en mi cabeza. Esa es la actitud y la filosofía que intento poner en práctica en mi vida”, señala Vini Jr.