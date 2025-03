VIDEO: Futbolista del Atlético de Madrid golpeó y le escupió a su rival en el suelo ¡INDIGNANTE!

En las últimas horas, las redes sociales han viralizado un video de un futbolista del Atlético de Madrid B que terminó perdió la cabeza y terminó golpeando y escupiéndole a su rival en el suelo.

El futbolista señalado en redes sociales es Omar Janneh, jugador de las inferiores del Atlético de Madrid. En los últimos minutos del partido ante el Real Murcia, Omar terminó haciéndole falta a Alberto González al soltarle un codazo mientras peleaban por un balón dividido en el aire. Alberto terminó en el suelo y Omar evidentemente enfadado, decidió escupirle. Motivo por el que vio la tarjeta roja.

A varios aficionados sorprendió la reacción de Janneh pues tenía poco tiempo de haber entrado al terreno de juego, su equipo iba ganando y estaba por finalizar el encuentro.

❌ Actitudes que no gusta ver. En el partido entre el filial del @Atleti y el @realmurciacfsad de 1RFEF, Omar Janneh fue expulsado por escupir a un jugador del @realmurciacfsad ❌ Inaceptable esto. 🎞️ @fef_tv pic.twitter.com/4CQKWFX6yj — GRADA B pro (@GradaBpro) March 7, 2025

Omar Janneh pide disculpas

El jugado subió una historia a su cuenta de Instagram en la que decidió pedir disculpas al jugador Alberto, al club Real Murcia, al Atlético de Madrid y sus compañeros por lo que hizo. Detalló que lo que sucedió no lo define como persona y no se reconoce en los videos.

Agregó que no asumirá las consecuencias y detalló que es una persona a la que le han inculcado valores que no han sido reflejados esta noche.

“Primeramente pedir disculpas al jugador Alberto González, al Real Murcia, al club y a mis compañeros, ya que esto no me define como persona y no me reconozco en las imágenes.

Ha sido un acto que repudio en el que asumiré las consecuencias y nunca me volverá a pasar.

Soy una persona que me han inculcado siempre unos valores que no han sido los reflejados esta noche. Espero volver lo antes posible y ayudar a equipo.”