Obed Vargas brilla en el Metropolitano, pero Barcelona de Lewandowski no perdona al Atlético

En un encuentro cargado de dramatismo, polémica arbitral y cambios drásticos en el guion, el conjunto de Barcelona venció 2-1 al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Este triunfo, combinado con la inesperada derrota del Real Madrid ante el Mallorca (2-1), dispara a los blaugranas en la cima, estableciendo una brecha de 7 puntos sobre su eterno rival tras 30 jornadas disputadas.

¿Cómo llegaron las anotaciones en el Atlético de Madrid vs Barcelona?

El encuentro comenzó con una intensidad asfixiante. Al minuto 39, el Metropolitano explotó cuando Giuliano Simeone aprovechó un trazo quirúrgico de Clement Lenglet para batir a Joan García en el mano a mano. Sin embargo, la alegría colchonera duró poco; al 42', Marcus Rashford igualó los cartones con un disparo raso tras una gran asistencia de Dani Olmo.

El punto de quiebre llegó en el tiempo añadido (45+3'), cuando Nicolás González vio la tarjeta roja, dejando al Atlético con diez hombres para todo el complemento.

¿Cómo fue la actuación de Obed Vargas en el partido?

La segunda mitad inició con el momento más controversial del partido. Al 46', Gerard Martín derribó a un rival con una dura entrada que le valió la roja directa inicial. No obstante, tras una revisión en el VAR, el colegiado rectificó y solo mostró la amarilla, desatando la furia de la grada rojiblanca.

En el plano individual, el mexicano Obed Vargas firmó una actuación destacada jugando los 90 minutos con el Atleti, mostrando personalidad en el mediocampo. Desafortunadamente para su causa, el gol de la diferencia se gestó por su costado al minuto 87, cuando tras un fuerte disparo de Cancelo en el área, Robert Lewandowski empujó el balón con el cuerpo después del rechazo del portero para sellar el 2-1 definitivo.

Con este resultado, el Barcelona de Hansi Flick pone una mano en el título de liga, mientras el Atlético se lamenta por una oportunidad desperdiciada en un duelo que tuvo de todo.

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Previo del partido

El Atlético de Madrid regresa del parón internacional con una herida abierta tras la derrota en el derbi madrileño, un tropiezo que evidenció su mayor debilidad esta temporada: la pérdida de puntos tras tomar la ventaja. Con 19 unidades evaporadas después de ir ganando, los dirigidos por el Cholo Simeone no pueden permitirse más distracciones si desean arrebatarle la tercera plaza al Villarreal.

Sin embargo, el Metropolitano sigue siendo una fortaleza casi inexpugnable. Con trece victorias en sus últimos 14 compromisos ligueros como local, los colchoneros confían en su mística en casa para frenar al líder y evitar una tercera derrota consecutiva en todas las competiciones.

Enfrente aparece el Barcelona de Hansi Flick. Los blaugranas atraviesan un momento dulce, manteniendo una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid y sumando ocho partidos invictos. Aunque el técnico alemán presume una racha de 26 duelos de liga sin conocer el empate, el recuerdo de la estrepitosa caída por 4-0 en este mismo escenario durante la Copa del Rey aún resuena en el vestuario culé.

Con un Barcelona que ha mostrado cierta vulnerabilidad en sus últimas salidas y un Atlético que se agiganta ante su gente, el espectáculo está garantizado.

Pronóstico del Atlético de Madrid vs Barcelona hoy sábado 4 de abril 2026

La mayoría de los modelos de predicción y casas de apuestas inclinan la balanza ligeramente hacia el conjunto del Barcelona, aunque el empate es una opción con altas probabilidades debido al respeto mutuo y la carga de partidos.

Horario y dónde seguir en vivo el Atlético de Madrid vs Barcelona

Horario: 13:00 horas tiempo del centro de México

Seguir en vivo el partido a través de aztecadeportes.com

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