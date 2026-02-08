Atlético de Madrid vs Betis: EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Obed Vargas y Álvaro Fidalgo en la Jornada 23 de LaLiga de España; marcador online

La Jornada 23 de LaLiga tendrá un atractivo especial para la afición mexicana. Hoy el Atlético de Madrid recibirá al Betis en el Estadio Metropolitano, en un duelo clave por la pelea en los puestos europeos. Más allá de la importancia en la tabla, el partido genera expectativa por el posible debut en LaLiga de Obed Vargas y Álvaro Fidalgo, dos mediocampistas con raíces mexicanas que podrían sumar minutos en la élite del futbol español.

Horario y dónde juegan Atlético de Madrid vs Betis de hoy 8 de febrero 2026

11:30 horas tiempo del centro de México

Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid

Pronóstico del Atlético de Madrid vs Betis 8 de febrero 2026

Atlético de Madrid llega como terceros con 45 puntos, mientras que Betis ocupa la quinta posición con 35 unidades. Se espera que los colchoneros dominen el encuentro, aprovechando su localía y el buen momento anímico tras la goleada en Copa. El

resultado probable es victoria del Atlético de Madrid con marcador de 3-1, consolidando su posición en la parte alta de LaLiga.

