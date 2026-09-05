Atlético de San Luis 0-1 Chivas de Guadalajara: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 5 de septiembre de la Jornada 7 del Apertura 2026; marcador online

Sigue la actividad de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y el primer encuentro del día es el Atlético de San Luis vs Chivas que se disputa en el Estadio Alfonso Lastras.

Atlético de San Luis vs Chivas Rayadas del Guadalajara

Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026

Hora: 17:00 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Alfonso Lastras Ramírez

Así llegan Atlético de San Luis y Chivas para la Jornada 7 del Apertura 2026

El Atlético de San Luis, dirigido por Diego Mejía, llega en el lugar 14 de la tabla general con 6 puntos, producto de 1 victoria, 3 empates y 2 derrotas. Su último partido logró ganarlo 3-1 como visitante ante Rayados de Monterrey en la Jornada 6.



Por su parte, el rebaño llega en el quinto lugar de la tabla con 11 puntos conseguidos luego de 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. En su último compromiso empató 1-1 ante Pachuca como visitante.

Los dirigidos por Gabriel Milito, han mostrado su buen ritmo de juego, muestran su calidad como grupo al generar varias jugadas de peligro en los encuentros, con mucha intensidad y siempre buscando el resultado.