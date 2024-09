SEGUNDO TIEMPO Atlético de San Luis 2-1 Cruz Azul Ver EN VIVO | Apertura 2024 Liga BBVA MX

Este martes 17 de septiembre del 2024, comienza la actividad de la jornada 8 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Son cinco juegos los que se van a disputar los cuales son: Atlético de San Luis vs Cruz Azul, Pachuca vs Toluca, América vs Atlas, Querétaro vs Tigres y Pumas vs Puebla.

Uno de los juegos más llamativos es el de Atlético de San Luis vs Cruz Azul, el encuentro se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México y será en el Estadio Alfonso Lastras.

Así llega Cruz Azul y Atlético de San Luis

El conjunto de Cruz Azul llega en el primer lugar de la tabla con seis victorias, un empate y 19 puntos. Son el mejor ataque y la mejor defensa del torneo. Por otra parte, San Luis llega en el octavo lugar de la tabla con 11 puntos al ganar tres partidos, empatar dos y perder tres. Registra 12 goles anotados y 10 tantos recibidos. En la jornada siete terminó cayendo 1-0 ante Tigres.