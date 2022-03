AuronPlay, The Grefg e Ibai condenan violencia en el futbol mexicano

Los hechos de violencia en el futbol mexicano le dieron la vuelta al mundo. Luego de la batalla entre aficionados de Querétaro y Atlas, en el partido correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX, varios streamers de España como AuronPlay, TheGrefg e Ibai, se pronunciaron al respecto.

Y es que México fue tendencia en redes sociales alrededor de varias partes del mundo por lo ocurrido en el Estadio Corregidora, pues se difundieron imágenes y videos de las agresiones en el inmueble de los Gallos Blancos.

Qué impactantes imágenes llegan desde México. El fútbol y el deporte son maravillosos por la pasión que despiertan, pero no entiendo cómo la gente puede perder así la cabeza. Ánimo 🇲🇽🙏🏻 — Grefg =) (@TheGrefg) March 6, 2022

Ante la violencia, varios creadores de contenido como AuronPlay, TheGrefg e Ibai, reaccionaron ante lo sucedido.

“Lo vi y es una absoluta vergüenza lo que pasó. Espero que tomen las medidas necesarias. Hubo muertes. Vi videos lamentables, tristes. Eso no puede pasar, 2022 y que la gente se siga matando por el futbol. Luego tendrán otros motivos, no creo que sea solo por el deporte, pero ese tipo de rivalidad es lamentable”, mencionó Auron en uno de sus directos a través de Twitch.

“Lo siento mucho, pero habría que sancionar directamente a la Federación de México. Esto lo deben controlar. No es cosa de Mourinho. Si México no es capaz de controlarlo, habría que sancionar al futbol de ese país, así de simple. Me siguen muchos mexicanos, yo también los quiero, pero esto es inadmisible. No los dejaría participar en ninguna competición. Hay que detectar a los salvajes y que no entren nunca más a ningún estadio”, agregó.

TheGrefg e Ibai reaccionaron a la violencia del Estadio Corregidora

AuronPlay no fue el único que se pronunció al respecto. A través de sus redes sociales, TheGrefg lamentó los hechos ocurridos entre seguidores de Querétaro y Atlas, incluso, realizó un video para su canal de YouTube dando su opinión y una reflexión personal.

TheGrefg opina sobre la violencia en el Estadio Corregidora

“Lo que ocurrió no representa a los mexicanos, no representa a México. Sé que el 99,99 por ciento de los mexicanos no los representa este acto. Hay mexicanos que aman su país a más no poder y cuando ocurren estas cosas te sientes decepcionado por tu tierra y por tu gente”, comenta el streamer David Cánovas.

Por su parte, Ibai Llanos también comentó el hecho a través de uno de sus directos.

“Que esto suceda en pleno 2022 es una vergüenza. Inadmisible que alguien pueda fallecer por ir a ver un partido de futbol sea en México o Santander, es vergonzoso, intolerable y espero que la sanción sea ejemplar y se puedan tomar medidas ejemplares. A la basura, hay que sacarla del futbol y de cualquier lugar”, señaló.

