Chicago Cubs 0-1 San Diego Padres EN VIVO | ver GRATIS el resultado de transmisión del Juego 2 de la Serie de Wild Card de la Liga Nacional de la MLB hoy 30 de septiembre 2026

No hay mañana para los Chicago Cubs en los play-offs de la Major League Baseball, la novena de la ciudad de los vientos tiene que ganar el juego 2 en el Petco Park ante unos San Diego Padres encendidos. Fernando Tatis Jr y compañía obtuvieron el triunfo en el primer partido de manera contundente y querrán replicar la dosis para avanzar a la Serie Divisional. Nick Piveta abrirá por los locales, mientras que, Kevin Gausman lo hará por el conjunto de Chicago.

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Dónde mirar San Diego Padres contra Cubs

Podrás ver en vivo toda la acción, entrada por entrada, en la cobertura en vivo que estamos haciendo aquí mismo en Azteca Deportes, donde podrás leer jugadas, acciones, alineaciones lo que sucede en cada inning en directo.

¿A qué hora inicia San Diego Padres contra Cubs Juego 2?

El juego 2 entre San Diego Padres y Chicago Cubs comienza en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México y, en caso de que San Diego gane, no será necesaria más acción, sin embargo, en caso de que los de Chicago ganen hoy, mañana se tendrá que jugar el Juego 3 para definir quién avanza en esta postemporada de la MLB.

¿Dónde se jugará el partido entre los Cubs y los Padres?

Este juego 2 de la serie de Wild Card entre Cubs y Padres, se jugará en el Petco Park, ubicado en San Diego, California, por lo que los Padres cuentan con la ventaja que ofrece la localía y buscarán llevarse la victoria el día de hoy para evitar un tercer juego contra los Cubs.