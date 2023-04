Los Chargers me faltaron al respeto: Austin Ekeler

Austin Ekeler, corredor estelar de Los Angeles Chargers de la NFL, acusó este miércoles a su equipo de faltarle al respeto por no mantener las negociaciones para arreglar una extensión de contrato.

“Recibí un golpe en la cara cuando los Chargers básicamente me dijeron que ya no querían hablar de extensiones. Me sorprendí porque es la primera vez en mi carrera que sentí que me faltaron al respeto”, afirmó el jugador, quien el mes pasado recibió permiso para buscar cambiar de equipo.

Ritual NFL El Resumen: Análisis del triunfo de los Chiefs, Super Bowl LVII

En la temporada 2023, Ekeler estará en el último año de un contrato de cuatro años con los Chargers, franquicia en la que tenía la intención jugar por largo tiempo y pensaba recibiría una buena oferta para extender dicho acuerdo.

Los números de Austin Ekeler

El corredor ha sido pieza fundamental en la ofensiva del equipo en la que anotó la mayor cantidad de touchdowns en la NFL en cada una de las recientes dos temporadas.

En 2021 logró 20 anotaciones, 12 por tierra y ocho por la vía aérea. En 2022 celebró 18, 13 por acarreo y cinco por aire, además, corrió para 900 o más yardas en estas dos temporadas.

Te puede interesar: Los mejores prospectos de corners para el Draft 2023 de la NFL

“Quería encontrar un acuerdo a largo plazo, ahora supongo que en el peor de los casos tendré que jugar para los Chargers durante la siguiente temporada, apostar por mí mismo y luego ser agente libre el próximo año”, explicó el nativo de Lincoln, Nebraska.

El corredor de 27 años confesó que no entiende la razón por la que recibió este trato por parte del equipo que le abrió las puertas de la NFL en el 2017 y en el que ha sido titular desde 2019.

Te puede interesar: Las mejores selecciones en la historia de los equipos en la NFL

“Apesta. Quiero ser un Charger y estar aquí. Tengo un año más en mi contrato y está bien si quieren que sea agente libre el próximo año, pero apesta; así es como me siento en este momento porque simplemente me dicen: No queremos hablar más”, subrayó.