El auto Gen3 de Formula E será presentado en Mónaco

El Gen3, listo para correr a partir de la temporada 9, se presentará a los fabricantes, equipos, pilotos, socios y otros invitados VIP en el evento nocturno. Los aficionados podrán experimentar el espectáculo a través de los canales digitales del Campeonato y obtener una primera mirada en profundidad al más reciente e innovador auto de carreras eléctrico de la Formula E.

Formula E's Gen3 race car is set to be unveiled ahead of the 2022 #MonacoEPrix this April ⚡️ — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) March 18, 2022

Jamie Reigle, CEO de Formula E, dijo: “El auto de carreras Gen3 de Formula E representa un gran avance para el automovilismo y la movilidad eléctrica. Diseñado para demostrar que el alto rendimiento, la eficiencia y la sostenibilidad se pueden combinar sin compromiso, el automóvil Gen3 es nuestro automóvil de carreras más potente, liviano y rápido hasta la fecha. Esperamos ofrecer una espectacular presentación del Gen3 en Mónaco, un lugar inmerso en la historia del automovilismo, y ver el nuevo vehículo iluminar las calles de las ciudades de todo el mundo a partir de la próxima temporada”.

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Si bien el mundo verá el Gen3 por primera vez, la Formula E tiene la vista puesta en el futuro del automovilismo totalmente eléctrico. En Mónaco, la Formula E y la FIA organizarán una mesa redonda que reunirá a líderes de fabricantes de todo el sector automotriz. Esta cumbre, primera en su tipo, se centrará en las innovaciones potenciales y las hojas de ruta tecnológicas para la era Gen4 a medida que la Formula E reafirma su posición como el pináculo del desarrollo y las carreras de movilidad eléctrica.

El significado del Gen3 para el automovilismo

“La llegada del Gen3 es el último paso trascendental de un viaje increíble para el Campeonato”, agregó Alejandro Agag, fundador y presidente de Formula E. Hemos recorrido un largo camino, como lo han hecho los vehículos eléctricos, en menos de una década. Y no nos detendremos todavía, ya que reuniremos a expertos y tomadores de decisiones de todo el panorama del automovilismo, la automoción, la tecnología y la sostenibilidad para imaginar las posibilidades del futuro del automovilismo totalmente eléctrico”.

El Gen3 es evidencia del increíble progreso en el desarrollo de vehículos eléctricos logrado en el Campeonato. La Formula E ha trabajado en estrecha colaboración con la FIA y los ingenieros y expertos en sostentabilidad líderes en la industria para garantizar que el Gen3 también establecerá el punto de referencia para la sostentabilidad en los autos de carrera de alto rendimiento.

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El automóvil es el primero de Formula alineado con el Life Cycle Thinking, con una segunda vida diseñada para neumáticos, piezas rotas y celdas de batería. Además, el Gen3 tendrá cero emisiones netas de carbono, lo que refuerza el estatus de la Formula E como la primera serie deportiva en tener esta cualidad desde su el inicio.

