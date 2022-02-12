Porsche domina y concreta una tarde histórica en el E-Prix de la CDMX

Electrizante de principio a fin. La Formula E no decepcionó en la Ciudad de México, y con un Autódromo Hermanos Rodríguez prácticamente lleno, nos regaló a un nuevo ganador en México. Pascal Wehrlein, de la escudería Porsche, conquistó a los mexicanos con un cierre dominante, en donde escaló posiciones hasta desbancar a Edoardo Mortara, quien había presumido el primer puesto durante gran parte del cronómetro.

No dejó de haber rebases en toda la carrera, y a pesar de ello fue bastante limpia. La primera curva hizo pasar muchos corajes a varios equipos, y alegrías a otros. Tal como ocurrió en la Formula 1 llevada a cabo hace unos meses en este mismo asflato.

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Después de que Mortara dominara el más extenso tramo de la carrera, se demostró que lo que más importa en esta categoría es el final, y respondió a falta de 12 minutos Wehrlein, rebasando al suizo, primer lugar de la clasificación mundial desde antes de el evento en tierras aztecas.

Mortara perdió potencia y volvió a descender, a manos de Lotterer, quien se colocó segundo a 10 minutos del final, y el final del suizo en este E-Prix lo marcó Robin Frojns de Envision Racing, quien echó a Mortara hasta el cuarto peldaño, lo que hizo explotar a las gradas del Hermanos Rodríguez. El de Rokit Venturi terminó cayendo aún más.

Los favoritos, Da Costa, Vergne y De Vries, deambularon por las posiciones medias durante la mayor parte de la carrera.

Tarde histórica para Porsche

En la última vuelta de la tarde, el duelo fue entre Wehrlein y Lotterer. Pero todos los pilotos se metieron en problemas por falta de energía. Al final ambos permanecieron con el 1 y 2, en una tarde hisóricia para Porsche en la Ciudad de México.