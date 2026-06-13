“Con correr no te alcanza": la dura autocrítica del DT de Paraguay tras ser goleado por EE. UU.

El director técnico de la Selección Nacional de Paraguay, Gustavo Alfaro, realizó un crudo balance futbolístico luego de sufrir una contundente derrota en el debut absoluto de sus dirigidos ante Estados Unidos por la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El combinado sudamericano fue superado y goleado por 4 a 1, en uno de los partidos con más emociones de la justa mundialista.

No te pierdas el duelo entre Estados Unidos y Paraguay de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por la señal de TV Azteca Deportes desde el Estadio de Los Ángeles|Crédito: @USMNT

Durante la conferencia de prensa post partido, Gustavo Alfaro expresó su disconformidad con lo hecho por parte de sus dirigidos "Quedan dos partidos por delante y tenemos que trabajar muy rápido. Es una cuestión de asumir las dificultades y errores que tuvimos, y replantearnos las cosas. Todavía tenemos dos partidos y tenemos que seguir peleando para clasificar".

Además, el estratega argentino aseguró que fue justa la victoria del combinado estadounidense "Obviamente que Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad. Sabíamos que era un rival complejo, que tenía coordinaciones desde iniciación de juego, amplitud, triangulaciones... Si no estabas ajustado defensivamente, te podían hacer doler".

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¿Le pesó el debut a Paraguay? Alfaro respondió

El estratega del combinado de Paraguay, fue consultado durante la conferencia sobre el peso emocional que tuvo el encuentro ante EEUU, por el regreso de la Selección a una justa mundialista "No puedo decir si pesó o no el debut, es de cada jugador. Le dije a los jugadores que las emociones son importantes, pero en un Mundial las tenés que dejar de lado. Es la toma de decisiones, acertar, es la concentración, los detalles... Un montón de aspectos que son trascendentes para el destino de un partido".

A su vez, Alfaro dejó en claro que no solamente es poner garra y correr: "Hay determinados niveles donde con la garra, con correr, no te alcanza. Ahí tenemos las cosas en el debe. Tenemos que achicar esa distancia. Tenés que jugar contra Turquía y Australia, que son otra clase de partidos. Vamos a tener que trabajar y mucho para sacar un resultado positivo".

Paraguay buscará dar vuelta la página el próximo partido frente a Turquía el sábado 20 de junio y luego, cerrará su participación en el Grupo D enfrentando a Australia el jueves 25 en San Francisco.