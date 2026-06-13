ÚLTIMA HORA: árbitro canceló una amarilla a Estados Unidos y se la puso a Paraguay… cambian las reglas de FIFA

Lo que ocurrió este viernes por la noche en el SoFi Stadium de Los Ángeles no es solo una anécdota, es el inicio de una nueva era en el futbol. Durante el choque entre Estados Unidos y Paraguay, el árbitro Danny Makkelie tomó una decisión que nunca antes se había visto con tal claridad en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, ejecutando lo que muchos especialistas ya llaman la "nueva regla" del VAR: la corrección disciplinaria inversa.

Inicialmente, el encargado de impartir justicia sancionó una falta que derivó en una tarjeta amarilla para el capitán estadounidense, Tim Ream, tras un supuesto contacto sobre el paraguayo Miguel Almirón. El juego se reanudó, pero segundos después, el VAR llamó al silbante para revisar la acción.

Tras analizar las repeticiones en el monitor a pie de campo, la evidencia fue irrefutable: no hubo contacto. Almirón, en un intento por engañar al sistema, se había arrojado en una acción que quedó registrada como una simulación flagrante.

ERROR DE IDENTIFICACIÓN ¿En qué convirtieron el fútbol?

Después de cobrar el foul, sacar la amarilla y dejar que Paraguay patee el tiro libre, el árbitro frenó el partido y le sacó la tarjeta al jugador de Estados Unidos y amonestó a Almirón por simular pic.twitter.com/gfVouzKJcn — POTRERO • Resultados en vivo (@potrero_app) June 13, 2026

En una determinación que dejó a todo el estadio atónito, Makkelie no solo anuló la sanción contra Ream, retirándole la tarjeta amarilla, sino que hizo justicia aplicada al revés: amonestó a Miguel Almirón por intentar engañar al cuerpo arbitral.

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¿El fin de las simulaciones?

Esta intervención, que rompe con todo lo que conocíamos sobre la asistencia tecnológica, se perfila como una de las directrices más revolucionarias estrenadas en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. La capacidad del VAR para no solo revisar si hubo falta, sino para castigar la mala fe del jugador que finge, marca un punto de inflexión en el reglamento.

