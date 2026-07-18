¿Messi jugará su último partido en un Mundial? La contundente respuesta de Scaloni

Argentina conducida por Lionel Messi volvió a colarse en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en un equipo aguerrido y que demostró mucha fortaleza para cerrar las contiendas en las etapas definitorias del certamen. Contemplando este asunto, muchos aficionados se consultan sobre su futuro tras la disputa de la justa internacional y por ello, Scaloni dejó un mensaje inesperado. ¿Qué dijo?

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En conferencia de prensa, el adiestrador de la campeona defensora fue consultado por un interrogante que también permanece en la cabeza de miles de argentinos y que está vinculado con un posible último partido del 10.

El DT fue honesto y directamente al punto tras recibir la pregunta por parte de un periodista. “No sé, ¿quién sabe? Tendrán que preguntarle a él. Nunca deja de sorprendernos, así que…”, disparó Scaloni.

La respuesta evidentemente ilusiona a muchos fanáticos y reafirma un probable enfrentamiento ante Cristiano Ronaldo, futbolista que también tendría pensado su presencia en la justa internacional que se realizará en el 2030 de acuerdo a declaraciones emitidas por el nuevo entrenador de Portugal.

¿Cuáles son las probables alineaciones para el partido entre España y Argentina por la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

España: Unai Simón, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Pedri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzábal.

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolas Tagliafico, Lisandro Paredes,Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Lionel Messi y Julián Álvarez.

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¿Qué dijo Messi en la antesala a la gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

En charla con algunos periodistas en el Fanatics Fest de la ciudad de Nueva York, Lionel Messi analizó el encuentro ante su par Español y sostuvo: "Crecimos jugando al fútbol con muchas ganas de siempre jugar. Somos un grupo competitivo que siempre quiere ganar, más allá de que el rival también juega", apuntó.

En la misma línea también se refirió a uno de los talentos que integra el combinado europeo y que en el futuro inmediato puede ser uno de los jugadores más representativos del planeta. "Lamine es un grandísimo jugador que he seguido mucho porque juega un club que amo mucho, tiene la oportunidad de conseguir algo histórico y nosotros intentaremos que no sea en esta ocasión”, indicó.

“Tiene todo para dominar el fútbol en los próximos años, es uno de los mejores jugadores del mundo. Le deseo todo el bien a él, porque va a ser el bien para Barcelona. De esa foto a estar jugando la final de un Mundial...una locura", cerró.