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Azteca Deportes transmitirá el E-Prix de Yakarta de la Formula E

El E-Prix de Yakarta llega a la Formula E con el debut de Indonesia en el calendario, una carrera que podrás ver en vivo por Azteca Deportes

La doble fecha del E-Prix de Berlín se llevó a cabo con éxito. Dos electrizantes carreras llenas de rebases y emociones han apretado aún más la parte alta de la tabla, cuando estamos prácticamente a la mitad del Campeonato Mundial.
El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.|Formula E

Escrito por: Azteca Deportes

El Formula E debuta en Indonesia este fin de semana con el primer E-Prix de Yakarta. La novena ronda del calendario de 16 carreras verá a los 11 equipos y 22 pilotos competir en el Circuito Internacional del Yakarta E-Prix en Ancol Beach, que dará la bienvenida a miles de apasionados aficionados de los deportes de motor en Indonesia, a la vibrante ciudad capital para esta carrera inaugural.

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Territorio inexplorado

Es un territorio desconocido para el campo de Formula E este sábado con alta humedad, calor abrasador y las secciones peraltadas, ondulaciones, baches y una combinación de secciones técnicas y de alta velocidad únicas del Circuito Internacional del Yakarta E-Prix para proporcionar una prueba real.

Este circuito único es posiblemente el que se ha construido más rápido en la historia de la Formula E y dejará una nueva plataforma para que crezca el automovilismo en Yakarta.

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La batalla por el campeonato de la Formula E está al rojo vivo

La lucha por el título del Campeonato Mundial está en el filo de la navaja con solo 16 puntos, cómodamente menos de lo que se ofrece por una sola victoria – divide a los tres primeros pilotos en la segunda mitad de la mayor campaña de 16 carreras de la historia, en Yakarta.

E-Prix de Mónaco, RESUMEN COMPLETO | Formula E

Con ocho rondas y cinco ganadores de carreras diferentes en los libros, el líder de la Clasificación Stoffel Vandoorne de Mercedes-EQ, encabeza a Edoardo Mortara de ROKiT Venturi Racing y al doble campeón de DS TECHEETAH Jean-Éric Vergne.

Mercedes-EQ se ha adelantado en la carrera por equipos después de una dominante segunda victoria de la temporada para el actual campeón Nyck de Vries en Berlín. Agrega a eso un par de podios cortesía de su compañero de equipo Vandoorne con lo que resulta un buen botín para los gigantes alemanes en su tierra natal el fin de semana, el futuro del equipo quedó claro, con McLaren tomando las riendas del equipo ganador del título de la temporada 9.

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Jean-Éric Vergne continuó con su racha triunfadora, ahora en ocho carreras y el único piloto con un récord del 100% en 2021/22. El francés está desesperado por ganar la primera carrera de la temporada, pero el único doble campeón consecutivo de la Formula E está a solo 16 puntos del líder Vandoorne con ocho rondas por delante.

Horario y dónde ver el E-Prix de Yakarta de la Formula E

No te pierdas este sábado 4 de junio el E-Prix de Yakarta de la Formula E a través de nuestras plataformas digitales: aztecadeportes.com, nuestra App Oficial, y nuestras cuentas de redes sociales de Tik Tok, Youtube y Facebook, en punto de las 2:50 AM.

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