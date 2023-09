Azteca Deportes transmitirá Serie del Rey: Pericos de Puebla vs Algodoneros de Unión Laguna

La Serie del Rey está a pocas pocas horas de celebrarse, arrancando en el Estadio Revolución de Torreón, donde los Algodoneros de Unión Laguna serán los anfitriones para enfrentar a los Pericos de Puebla, en duelo que podrás ver EN VIVO este viernes 8 de septiembre, por aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 7:55 PM

La lucha por la Copa Zaachila inicia, y ha causado muchas expectativas, por la manera como los equipos dejaron rivales a su paso, para medirse en la Serie Final, que encontrará al campeón número 99 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Las novenas ya están en Torreón, tienen prácticamente determinadas las estrategias y apuntan a dejarlo todo en el Juego 1, de acuerdo a lo dicho por los mánagers un día antes del choque.

LMB

Las declaraciones de los managers de Pericos y Algodoneros

Sergio Omar Gastélum - Pericos de Puebla

“Estar aquí es una responsabilidad enorme. Esta Serie del Rey es un gran compromiso. Es mi segunda Serie del Rey como manager y me declaro listo para pelearla. Nuestro equipo está listo para competir.

“Ahora los vamos a enfrentar, pero esto es diferente, esta es la Serie del Rey, es especial y se juega diferente.

“El mío es un equipo de valientes. Nadie creía en nosotros. La llegada de Chris Carter, Cristhian Adames, Héctor Villalobos, le dio otra cara a nuestro equipo. Nuestra directiva no duerme porque se dedica a ver cómo mejoramos y ellos tienen el mérito de haber mejorado tanto”.

José Molina - Algodoneros de Unión Laguna

“Se puede tener en mente el hecho de que Algodoneros no es campeón desde 1950. Pero los muchachos no están pensando en eso ahora mismo, estamos pensando en cómo vencer a los Pericos de Puebla. No hemos tenido tiempo de pensar en la sequía sin campeonatos, sólo pensamos en ganar este año.

“Nuestro equipo siempre fue muy bueno. Lo que hicimos al llegar aquí fue darles confianza. Y lo logramos. Además, la afición en el Estadio de la Revolución ha sido excelente con nosotros. Les vamos a dar muchas más alegrías”.

Lo que tienes que saber de la Serie del Rey 2023 Pericos vs Algodoneros

-Pericos de Puebla y Algodoneros del Unión Laguna nunca se han encontrado en una Final

-Algodoneros regresan a la serie por el título por primera ocasión desde 1990

-Unión Laguna termina con un ayuno de 33 años sin avanzar a la serie final, era el periodo más extenso entre las 18 organizaciones actuales de la LMB.

-Los Algodoneros tienen dos títulos: 1942, con Martín Dihigo como manager; y 1950, con Guillermo Garibay como dirigente.

-Pericos de Puebla regresan a la serie por el título de la LMB por primera ocasión desde 2016

-La historia del beisbol en Puebla muestra 6 campeonatos: 74 Regimiento de Puebla (1925), Pericos de Puebla (1963), Ángeles de Puebla (1979), Ángeles Negros de Puebla (1986), Tigres de la Angelópolis (2005) y Pericos de Puebla (2016).